Nível de sal em rio de São Mateus dispara e deixa moradores sem água

O Rio Cricaré, que abastece o município de São Mateus, está com nível de salinidade acima do permitido Crédito: Raphael Verly

Moradores de São Mateus estão sofrendo com a falta de água porque o nível de sal do Rio Cricaré, que abastece a cidade, ultrapassou os limites permitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) . Devido ao problema, o município está recorrendo aos poços artesianos no sistema de abastecimento da população e a caminhões-pipas.

Testes realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus indicaram que o nível de sal na água do Rio Cricaré ultrapassou 3.050 ppm (partes por milhão) — o limite permitido pela OMS para consumo humano é de 250 ppm.

Segundo a Prefeitura de São Mateus , mesmo com os 15 poços artesianos funcionando simultaneamente, ainda falta água em alguns bairros do município e a solução paliativa encontrada foi o abastecimento com caminhões-pipas.

O aposentado João da Silva, de 71 anos, mora no bairro Vitória, onde moradores relatam falta de água desde o último domingo (3). Ele disse que precisa aguardar o caminhão-pipa passar no bairro para poder encher a caixa d'água, instalada da porta de casa. “Até a semana passada não faltava água, agora já falta. Então, preciso armazenar”, contou o idoso em entrevista à repórter Rose Bredofw, da TV Gazeta Norte.

Os moradores também procuram os poços artesianos para buscar água e abastecer suas residências. O motorista Arildo Romão, morador do bairro Bom Sucesso II, disse que tem enchido galões de água em um dos poços. “Venho a cada 10 ou 15 dias. Na minha casa são três pessoas, então gastamos menos. Mas algumas pessoas precisam vir toda semana”, relatou.

O problema de salinidade na água é recorrente em São Mateus. O diretor interino do SAAE, Antônio Carlos Luiz de Souza, explicou que isso ocorre sempre que a água do mar vai para o rio. Por conta disso, a estação precisa ser desligada por alguns períodos sempre que o nível de sal ultrapassa o limite permitido.

“O volume de água do rio é muito baixo e não consegue impedir que a água do mar avance. Isso faz com que a coluna salina avance diariamente, mantendo a água salgada”, afirmou.

Segundo o diretor interino do SAAE, 18 caminhões pipas trabalham durante a noite para abastecer residências de São Mateus. Durante o dia, nove caminhões permanecem na região central da cidade e os outros nove atendem o interior do município. “Estamos trabalhando 24h por dia com os caminhões-pipas, para que não haja falta de água como nos anos anteriores”, afirma.

PROBLEMA RECORRENTE

Em 2017, o município sofreu com uma grave crise hídrica que deixou a cidade sem água. Na ocasião, o abastecimento foi mantido pelo SAAE do município, mas a água que chegava nas torneiras podia ser usada apenas nas tarefas domésticas.

Em 2019, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus também voltou a utilizar água de poços artesianos no sistema de abastecimento da população. Na época, os testes realizados na água captada no rio mostraram que a salinidade da água ultrapassou 4.400 ppm na maré cheia.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de São Mateus informou que criou uma comissão formada por servidores dos diversos escalões do município com a missão de fazer visitas in loco em vários pontos do Rio Cricaré na busca por um novo ponto de captação, onde a água não esteja salinizada.

Essa foi uma das pautas da reunião realizada entre o prefeito em exercício Ailton Caffeu e vereadores, secretários municipais, representantes de diversas pastas e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e igrejas.

Nesta quarta-feira (6), Caffeu teve uma agenda com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, em que levou uma série de reivindicações para amenizar o problema da água. Foram debatidas possíveis soluções a longo, médio e curto prazo. Segundo Caffeu, foram pedidos 20 caminhões-pipas ao governador, além de recursos para investimento em logística e equipamentos.