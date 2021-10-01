Boa gestão da água não pode ser lembrada apenas em períodos de seca

Rio Santa Maria que está com leito bem seco, em Santa Leopoldina Crédito: Ricardo Medeiros

Os alertas não podem ser ignorados, e medidas emergenciais de redução do consumo devem ser adotadas de forma voluntária, para evitar que se tornem compulsórias. Mas, se os impactos dessas ações são pontuais, é necessário encarar a crise da água pelo seu aspecto estrutural.

Sobretudo na indústria e na agricultura, a mudança cultural no uso dos recursos hídricos já é inevitável, sendo primordial a adoção de sistemas de reúso. Medidas inteligentes que não somente reduzem o impacto no meio ambiente, como podem gerar economia. São investimentos que não se perdem pelo ralo.

Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) apontam que o setor industrial representa 9,7% do consumo de água no país. No Espírito Santo, o mesmo levantamento mostra que a indústria responde por 2,28% da água consumida, informação que foi repassada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) . E o setor deve se manter comprometido para a redução sistemática desse consumo.

Um exemplo de investimento importante no Espírito Santo foi a inauguração, em setembro, de uma planta de dessalinização da água do mar pela ArcelorMittal , com capacidade inicial de produção de 500 m³/hora de água. O consumo total do complexo industrial em território capixaba é de cerca de 1800 m³/hora. A água dessalinizada será usada em processos de resfriamento da produção da siderúrgica, sem consumo humano.

Também de acordo com a ANA, em 2019, a agricultura irrigada foi a responsável por 52% do consumo nacional de água. A sustentabilidade do próprio negócio diante das mudanças climáticas depende de uma nova mentalidade, mais racional. O agronegócio brasileiro, cada vez mais tecnológico, é capaz de adotar equipamentos e técnicas mais avançadas, com redução que pode chegar a 50%. E a infraestrutura para o reúso na agricultura precisa se disseminar, chegando também aos pequenos e médios produtores.

O poder público tem um papel importante, não só como agente fiscalizador, mas sobretudo na implementação de políticas públicas que estimulem o uso mais racional da água pelos setores produtivos e também pela população. A água é um recurso não renovável que precisa ter a devida importância. Lembrando que a crise hídrica, no país, está conectada com a crise energética. Contribui para a inflação, fortalecendo um ciclo de prejuízos ambientais e econômicos difícil de ser quebrado.