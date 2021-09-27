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Leonel Ximenes

Rio Jucu tem quase um mês de vazão crítica no ES

Escoamento do manancial que abastece parte da Grande Vitória caiu de 5.793 litros por segundo para 1.553

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:43

Públicado em 

27 set 2021 às 12:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Imagem de arquivo do Rio Jucu na região da Barra do Jucu - 19/2/2020
Imagem de arquivo do Rio Jucu na região da Barra do Jucu Crédito: Divulgação - 19/2/2020
A vazão do Rio Jucu tem deixado especialistas e produtores rurais preocupados. Há quase um mês o nível do manancial está abaixo da vazão crítica no seu ponto de vistoria em Domingos Martins.
A vazão crítica na Pequena Central Hidrelétrica São Pedro, em Domingos Martins, é de A vazão do Rio Jucu tem deixado especialistas e produtores rurais preocupados.  A última vez em que o Rio Jucu teve uma vazão superior a este de criticidade foi no dia 2 de setembro. De lá em diante, a queda da quantidade de água foi brusca e, atualmente, essa vazão é de 1.553 litros por segundo.

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Na Estação Fazenda Jucuruaba, localizada em Viana, houve falha na transmissão dos dados no período compreendido entre 26 de agosto e 16 de setembro. Contudo, desde a retomada da medição da vazão do Rio Jucu, percebe-se que a quantidade de litros por segundo está abaixo da medida crítica, que é de 9.450 litros por segundo. Atualmente, naquele ponto de Viana, são 7 mil litros por segundo que passam por lá.

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A bacia hidrográfica do Rio Jucu está localizada na região Centro-Sul do Estado. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 2.032 km² e abrange seis municípios: Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana em sua totalidade, e parcialmente os municípios de Cariacica, Guarapari e Vila Velha.

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A propósito, a coluna pergunta: e o projeto da Barragem dos Imigrantes, em Domingos Martins, que teria capacidade de abastecer mais de 1,2 milhão de moradores de Cariacica, Vila Velha e Vitória? Está submerso?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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