Rio Jucu tem quase um mês de vazão crítica no ES

A vazão crítica na Pequena Central Hidrelétrica São Pedro, em Domingos Martins, é de A vazão do Rio Jucu tem deixado especialistas e produtores rurais preocupados. A última vez em que o Rio Jucu teve uma vazão superior a este de criticidade foi no dia 2 de setembro. De lá em diante, a queda da quantidade de água foi brusca e, atualmente, essa vazão é de 1.553 litros por segundo.