Rio Jucu tem quase um mês de vazão crítica no ES

A vazão do Rio Jucu tem deixado especialistas e produtores rurais preocupados. Há quase um mês o nível do manancial está abaixo da vazão crítica no seu ponto de vistoria em Domingos Martins
.
A vazão crítica na Pequena Central Hidrelétrica São Pedro, em Domingos Martins, é de A vazão do Rio Jucu tem deixado especialistas e produtores rurais preocupados. A última vez em que o Rio Jucu teve uma vazão superior a este de criticidade foi no dia 2 de setembro. De lá em diante, a queda da quantidade de água foi brusca e, atualmente, essa vazão é de 1.553 litros por segundo.
Na Estação Fazenda Jucuruaba, localizada em Viana
, houve falha na transmissão dos dados no período compreendido entre 26 de agosto e 16 de setembro. Contudo, desde a retomada da medição da vazão do Rio Jucu, percebe-se que a quantidade de litros por segundo está abaixo da medida crítica, que é de 9.450 litros por segundo. Atualmente, naquele ponto de Viana, são 7 mil litros por segundo que passam por lá.
A bacia hidrográfica do Rio Jucu está localizada na região Centro-Sul do Estado. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 2.032 km² e abrange seis municípios: Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana em sua totalidade, e parcialmente os municípios de Cariacica, Guarapari e Vila Velha
.
A propósito, a coluna pergunta: e o projeto da Barragem dos Imigrantes, em Domingos Martins, que teria capacidade de abastecer mais de 1,2 milhão de moradores de Cariacica, Vila Velha e Vitória? Está submerso?