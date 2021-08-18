Com estiagem, Rio Doce volta a pedir socorro

Bancos de areia chamam a atenção no Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Em outubro de 2014, pouco mais de um ano antes da tragédia de Mariana provocar o maior desastre ambiental em uma bacia hidrográfica no país, o Rio Doce já pedia socorro. Na época, ele enfrentava a pior situação de seca da sua história, com o nível de água tão baixo que chegou a prejudicar o abastecimento nos municípios cortados pelo rio e a navegação em seu curso.

O assoreamento, naquela ocasião, era creditado por especialistas não somente à seca do período, mas paradoxalmente também às chuvas intensas do final de 2013: o transbordamento do rio provocou o deslizamentos das margens e, consequentemente, a redução da calha.

Se a falta de chuvas é tratada como um elemento imponderável nesse processo, mesmo que as mudanças de padrões climáticos possam ser combatidas em um esquema global, é fato que o Rio Doce padece também com ações demasiadamente humanas. O uso e a ocupação equivocada do solo, o aumento do consumo da água, o lançamento de esgoto sem tratamento, dejetos e lixo se enquadram nesse cenário de degradação. Um manejo mais racional dos recursos hídricos é uma urgência.

O impacto ambiental e humano provocado pelo mar de lama da Samarco em 2015 ainda persiste. A Fundação Renova, criada para executar ações compensatórias aos danos causados pelo vazamento da barragem de Fundão, divulgou em abril passado um estudo, conduzido por Carlos Tucci, professor colaborador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH-UFRGS), que apontou redução de 34,6% no volume de resíduos do leito do Rio Doce até 2019, com expectativa de que esse percentual chegue a 61,1% até 2030.

A conservação do solo e da água no Rio Doce é uma questão perene, ajustada de acordo com as circunstâncias. É uma preocupação social e ecológica que não tem fim, cercada de comprometimento do poder público, do setor privado e de cada cidadão, com responsabilidades compartilhadas.

A recriação da mata ciliar em áreas destruídas, um planejamento urbano mais cuidadoso e um olhar mais sustentável na relação das comunidades e das empresas com os rios são apenas algumas das ações que exigem constância, como políticas de Estado. Um rio é muito mais que um mero curso d'água, é garantia de sobrevivência e até mesmo da própria existência dos aglomerados humanos a que chamamos de cidades.