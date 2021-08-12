Voto impresso foi sepultado, mas seu fantasma deve assombrar até 2022

Urna eletrônica e o botão de confirmar o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Resultado que não reflete necessariamente a vontade do eleitor no Espírito Santo , mas se insere nos fundamentos da democracia representativa brasileira. É do jogo. De toda forma, não deixa de causar estranheza que deputados eleitos pela urna eletrônica sejam justamente aqueles que a coloquem em suspeição.

O que também não pode haver é um sequestro de narrativa, da forma como tem sido feito, para impor uma mudança que abre feridas na democracia brasileira ao se questionar o resultado das eleições dos últimos 25 anos, quando o voto eletrônico começou a ser implementado.

Quem tem boa memória se lembra que a informatização foi motivada justamente pelas fraudes recorrentes no voto em papel e na apuração manual. E durante muito tempo a urna eletrônica foi orgulho nacional, com o Brasil na vanguarda mundial nesse processo.

Essa derrota com vantagem de votos tem tudo para contradizer as intenções de pacificação do presidente da Câmara. Até 2022, vai ser a estratégia de combate do bolsonarismo, um número que não será esquecido. E Bolsonaro já dá mostras de que a obsessão continua: "Eles (os deputados) não acreditam na lisura das eleições", disse a apoiadores na manhã seguinte à votação.

Não adianta, o voto impresso deve continuar mobilizando o bolsonarismo. Muito provavelmente, o presidente vai repetir ameaças, ou direcioná-las a novos alvos. Mesmo com a derrota da PEC, Bolsonaro saiu lucrando ao mostrar uma divisão entre os deputados. O presidente não se importa em admitir que não tem provas de fraudes. O voto impresso, que antes parecia só uma cortina de fumaça, pode ter ganhado peso político e eleitoral estratégico após o arquivamento pela Câmara.

O Brasil consegue se tornar mais insólito a cada dia. Difícil crer que a pauta do voto impresso domine o debate público e acirre os ânimos justamente quando o país enfrenta uma de suas piores crises. Não é só a pandemia, uma tragédia inesperada, mas desde o início mal gerenciada: há um acúmulo de problemas anteriores a ela que não encontraram ainda o caminho das soluções. Reformas que continuam apenas nas boas intenções mostram a falta de engajamento político com um projeto de Estado mais sadio, enquanto tempo e energia se perdem com assuntos coadjuvantes.