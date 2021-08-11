Variante Delta no ES: é hora de se proteger para não retroceder

Vacinação continua sendo imprescindível para evitar casos graves da Covid-19, mesmo com a variante Delta Crédito: Freepik

As medidas restritivas para bares, restaurantes e comércio nas localidades em risco baixo , ou 94,8% dos municípios atualmente, são quase inexistentes, apenas com a adoção de protocolos de proteção como uso de máscaras e distanciamento. Até eventos sociais estão liberados, com limitação de 600 pessoas.

Na semana de 9 de julho, o Estado registrou a menor taxa de transmissão desde março de 2020 : 0,58, o que apontava para a redução do contágio pelo novo coronavírus . Outro dado que confirmava o maior controle da pandemia no fim de julho foi a redução do número de mortes com a média móvel dos óbitos provocados pela Covid-19 chegando então a 9,4, a menor desde outubro de 2020. Números que aparecem em consonância com o avanço da vacinação: no Estado, já são mais de 3 milhões de doses aplicadas.

É um alerta que não deveria encontrar obstáculos para ser cumprido. Chegou-se a um ponto de conhecimento da doença e de suas formas de transmissão que, com os comportamentos adequados, é possível reduzir os riscos. Com o uso de máscaras de qualidade, que garantam a proteção em ambientes fechados, e a manutenção do distanciamento social, não há prejuízo para a atividade econômica. Tampouco para que se mantenham as aulas presenciais com os protocolos de distanciamento, enquanto não houver registro de surtos nas escolas.

É possível, assim, que se mantenha algum nível nas atividades sociais, quando não há a concentração de pessoas. E é aí que os problemas aparecem: para muita gente, o comportamento mais favorável da pandemia, a esta altura, é um sinal verde para uma vida normal, sem nenhum tipo de cuidado.

Os registros de bares lotados e aglomerações continuam, o que pode acelerar a transmissão comunitária da variante, voltando a lotar hospitais e a provocar mais mortes. O poder público deve, sim, endurecer a fiscalização neste novo contexto. O exemplo mora ao lado: no Rio de Janeiro, especificamente na capital do Estado, a variante Delta já era, na semana passada, responsável por 45% dos casos de Covid-19.

Já se sabe que vacinados podem espalhar a nova cepa tanto quanto quem não está imunizado, sendo que a vacinação é o que garante que a doença não evolua para casos graves. Portanto, quem já recebeu uma ou duas doses necessariamente tem de continuar a usar máscaras e a se cuidar. Não se trata de uma questão individual, pelo fato de a pessoa imunizada estar mais protegida, porque ela pode ser um vetor para não vacinados.

Um documento do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos revelou indícios de que a variante aumente o risco de casos graves entre não vacinados. Vacinar, portanto, é fundamental.