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Mapa de risco

Covid-19: Santa Teresa volta ao risco baixo; Grande Vitória se mantém

O Mapa de Risco foi divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (6) e vale a partir da próxima segunda (9)

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:12
O novo Mapa de Risco da Covid-19, que classifica os municípios do Espírito Santo quanto ao risco de transmissão da doença, foi divulgado e mostra 74  cidades em risco baixo e apenas quatro em risco moderado. Não há municípios em risco alto. O mapa, que foi divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (6), terá vigência de segunda (9) até o próximo domingo (15).
ES tem 4 municípios em risco moderado e 74 em risco baixo
Mapa de risco que passa a valer a partir de segunda-feira (9) Crédito: Governo do Estado
Confira a classificação de todos os municípios capixabas.
Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Risco moderado: Alegre, Alto Rio Novo, Ibiraçu e São José do Calçado.
O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

O QUE MUDOU

No Mapa de Risco anterior, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Santa Teresa, Ibiraçu e Rio Novo do Sul apareciam no risco moderado. Agora:
  • Santa Teresa, Governador Lindenberg e Rio Novo do Sul migraram para o risco baixo
  • Alto Rio Novo e Ibiraçu se mantiveram no risco moderado
  • Alegre e São José do Calçado saíram do risco baixo e migraram para o moderado
Comparativo semanal do mapa de risco do Espírito Santo
Comparativo semanal do mapa de risco do Espírito Santo Crédito: Governo do ES

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