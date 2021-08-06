Covid: ES deve avançar na vacinação de jovens acima de 18 anos em agosto

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (6). A previsão anterior era que a vacinação desse público ocorresse em setembro. governo do Estado pretende avançar na vacinação dos jovens com 18 anos ou mais contra a Covid-19 , neste mês de agosto, na maior parte dos municípios do Espírito Santo . É o que afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista àna manhã desta sexta-feira (6). A previsão anterior era que a vacinação desse público ocorresse em setembro.

Segundo Nésio, o objetivo do governo é agilizar a vacinação de jovens e, em seguida, disponibilizar a vacina para os adolescentes a partir de 12 anos. O secretário destacou, no entanto, que o avanço da imunização depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde e da metodologia para distribuí-las aos municípios. “Se o Ministério da Saúde confirmar o envio de todas as doses informadas no mês de julho, temos grande chance de avançar no início da vacinação do público com 18 anos ou mais, na maior parte dos municípios capixabas, ainda em agosto”.

O secretário pontuou ainda os problemas que poderiam atrasar a vacinação do público mais jovem no Estado. “A expectativa pode ficar frustrada por dois motivos. Um, seria a não confirmação das mais de 70 milhões de doses que o ministro cogitou ainda para o mês de agosto — já foram confirmadas 67 milhões. Outro ponto é a metodologia que será adotada para corrigir o envio das doses para os Estados que estão mais avançados na vacinação. Dependendo da metodologia, o Estado pode acabar recebendo menos doses por parte do Ministério da Saúde e acabar postergando, para o início de setembro, a vacinação para o grupo de 18 ou mais".

Ainda sobre vacinação do público geral, Nésio Fernandes defendeu a imunização de crianças e adolescentes. “Nossa posição, junto ao Ministério da Saúde, é de iniciar a vacinação de quem tem mais de 18 anos com a vacina da Pfizer e garantir uma ampla cobertura nacional também dos adolescentes. Caso a vacina Coronavac seja atualizada para crianças, nós defendemos também que seja iniciada a vacinação de crianças”.

VARIANTE DELTA

Nésio Fernandes falou ainda sobre a possibilidade de a variante Delta já estar em circulação no Estado . O secretário explicou que existe a necessidade de avançar rapidamente com a vacinação da população jovem para evitar a propagação do vírus e alertou que as medidas de distanciamento social poderão ser ajustadas no Espírito Santo em caso de risco de uma nova onda.

O secretário destacou muitas pessoas ainda não tomaram a vacina e podem sofrer com a nova variante. “A primeira dose protege, diante de qualquer variante. E a segunda dose reforça a capacidade de proteção. E a característica de transmissão dela, de fato, implica no risco maior para quem ainda não foi vacinado. Então temos uma corrida contra o tempo para garantir a vacinação antes que essa variante tenha um predomínio na transmissão comunitária”.