Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Covid: ES deve avançar na vacinação de jovens acima de 18 anos em agosto

Anteriormente a previsão era de vacinação do público de 18 anos ou mais ser vacinado em setembro, mas com a nova variante o governo tenta agilizar a imunização

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:51

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

06 ago 2021 às 16:51
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado pretende avançar na vacinação dos  jovens com 18 anos ou mais contra a Covid-19, neste mês de agosto, na maior parte dos municípios do Espírito Santo.  É o que afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (6). A previsão anterior era que a vacinação desse público ocorresse em setembro. 
Segundo Nésio, o objetivo do governo é agilizar a vacinação de jovens e, em seguida, disponibilizar a vacina para os adolescentes a partir de 12 anos. O secretário destacou, no entanto, que o avanço da imunização depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde  e da metodologia para distribuí-las aos municípios.  “Se o Ministério da Saúde confirmar o envio de todas as doses informadas no mês de julho, temos grande chance de avançar no início da vacinação do público com 18 anos ou mais, na maior parte dos municípios capixabas, ainda em agosto”.

Veja Também

Unidos pela Vacina está próximo de bater meta no Espírito Santo

Baixo Guandu começa a vacinar público a partir dos 18 anos contra a  Covid-19

O secretário pontuou ainda os problemas que poderiam atrasar a vacinação do público mais jovem no Estado. “A expectativa pode ficar frustrada por dois motivos. Um, seria a não confirmação das mais de 70 milhões de doses que o ministro cogitou ainda para o mês de agosto — já foram confirmadas 67 milhões. Outro ponto é a metodologia que será adotada para corrigir o envio das doses para os Estados que estão mais avançados na vacinação. Dependendo da metodologia, o Estado pode acabar recebendo menos doses por parte do Ministério da Saúde e acabar postergando, para o início de setembro, a vacinação para o grupo de 18 ou mais".
Ainda sobre vacinação do público geral, Nésio Fernandes defendeu a imunização de crianças e adolescentes. “Nossa posição, junto ao Ministério da Saúde, é de iniciar a vacinação de quem tem mais de 18 anos com a vacina da Pfizer e garantir uma ampla cobertura nacional também dos adolescentes. Caso a vacina Coronavac seja atualizada para crianças, nós defendemos também que seja iniciada a vacinação de crianças”.  

VARIANTE DELTA

Nésio Fernandes falou ainda sobre a possibilidade de a variante Delta já estar em circulação no Estado. O secretário explicou que existe a necessidade de avançar rapidamente com a vacinação da população jovem para evitar a propagação do vírus e alertou que as medidas de distanciamento social poderão ser ajustadas no Espírito Santo em caso de risco de uma nova onda.  
O secretário destacou muitas pessoas ainda não tomaram a vacina e podem sofrer com a nova variante. “A primeira dose protege, diante de qualquer variante. E a segunda dose reforça a capacidade de proteção. E a característica de transmissão dela, de fato, implica no risco maior para quem ainda não foi vacinado. Então temos uma corrida contra o tempo para garantir a vacinação antes que essa variante tenha um predomínio na transmissão comunitária”.  
Por fim, Nésio disse durante a entrevista à CBN Vitória que os Estados devem divulgar seus planos de contingência e avaliação do cenário. "Aqui no Espírito Santo, nós sempre realizamos a atualização do cenário, e vamos atualizar o cenário no que diz respeito ao que pode ocorrer no nosso território com a possível circulação da variante Delta e sobre o que estamos prevendo para o controle da pandemia no Estado”, finalizou o secretário.  

Veja Também

Covid-19: Brasil registra 169 casos da variante Delta

Sintomas da variante Delta são parecidos com os da gripe comum; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo do ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados