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Mutações da doença

Covid-19: Brasil registra 169 casos da variante Delta

Local com mais registros foi o Rio de Janeiro, com 88 casos mapeados, seguido do Distrito Federal, com 30. Ao todo, 13 pessoas morreram com a variante

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2021 às 17:34
Coronavírus
Ministério da Saúde informou que o número de casos da variante Delta do novo coronavírus subiu para 169. Crédito: Pixabay
Balanço divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Ministério da Saúde informou que o número de casos da variante Delta do novo coronavírus subiu para 169. Na atualização divulgada na sexta-feira (23), o número estava em 143. Deste total, 13 pacientes tiveram quadro grave e morreram em decorrência da Covid-19.
O local com mais registros até o momento foi o Rio de Janeiro, com 88 casos mapeados. O Distrito Federal teve um salto e assumiu o segundo lugar, com 30 casos, contra seis na sexta-feira.
Em seguida vêm São Paulo com 15, Paraná com 13, Maranhão com sete, Santa Catarina com cinco, Goiás com quatro, Rio Grande do Sul e Pernambuco com três cada e Minas Gerais com um.
O Ministério reafirmou em comunicado que orienta estados e municípios a ampliar o sequenciamento genômico (procedimento que permite encontrar as variantes do novo coronavírus entre os infectados).
Além disso, são recomendações a notificação imediata dos casos, o isolamento dos infectados e a adoção de medidas de prevenção em áreas onde foram encontrados pacientes com a variante.

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