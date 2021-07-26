"É questão de tempo confirmar a variante Delta no ES", diz secretário

Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Na avaliação do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, "é uma questão de tempo" a confirmação da circulação da variante Delta no Espírito Santo. A cepa é apontada como um dos principais aceleradores da Covid-19 no mundo.

A análise foi apresentada nesta segunda-feira (26) durante coletiva de imprensa . De acordo com Nésio, é preciso levar em consideração o impacto do comportamento social e a exposição ao risco, além do contexto de circulação de 10 variantes no Estado. Segundo ele, o governo do Estado tem "convicção de que a variante Delta já circula em território capixaba".

"Nós entendemos que dadas as dinâmicas no Brasil, de transmissão comunitária da doença, das diversas cepas identificadas em todo o território nacional e também da circulação da variante Delta em Estados vizinhos, nós acreditamos que é questão de tempo a confirmação, por parte do Ministério da Saúde, da circulação dessa variante no Espírito Santo" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Embora seja mais transmissível, ainda não há comprovação de que seja uma mutação mais agressiva do vírus, o que torna mais complicado diferenciá-la de doenças gripais ou de outras variantes da Covid-19 . Entre os sintomas mais comuns estão tosse, febre e dor de cabeça.

DESCOBERTA NA ÍNDIA

A variante Delta do coronavírus Sars-CoV-2 (anteriormente chamada de B.1.617.2), identificada pela primeira vez na Índia no final de 2020, está colocando em alerta até países com a vacinação avançada contra a Covid-19, como é o caso de Estados Unidos, Reino Unido e Israel.

Nesses locais, a chegada da variante delta fez o número de novas infecções subir rapidamente entre as pessoas que não receberam nenhuma vacina. Nos Estados Unidos, mais de 80% dos novos casos da doença são causados pela variante Delta - um cenário que pode também ser o futuro do Brasil, onde a variante já está presente no vizinho Rio de Janeiro e em São Paulo.

"Ela tem características de transmissibilidade mais alta que as demais, de maneira que o comportamento inadequado e desrespeito aos protocolos podem comprometer as conquistas dessa fase de recuperação. Seria ruim ter uma estabilização dos óbitos. Queremos que eles continuem caindo", ressalta Nésio.