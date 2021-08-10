Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • BR 101: liberação de obras no Trecho Norte precisa se cumprir
Opinião da Gazeta

BR 101: liberação de obras no Trecho Norte precisa se cumprir

O deputado federal Ted Conti confirmou que o Ibama vai liberar o licenciamento ambiental entre a Serra e Pedro Canário, com a exclusão dos 25 quilômetros que atravessam a Reserva de Sooretama

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 ago 2021 às 02:00

Colunista

BR 101
BR 101 corta a Reserva de Sooretama, no Norte do Estado: trecho não será duplicado Crédito: TV Gazeta
Ao que tudo indica, parte importante do impasse sobre a duplicação do Trecho Norte da BR 101 vai começar a ser superada em breve, com a informação de que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai autorizar a obra, mantendo a exclusão dos 25 quilômetros da rodovia que atravessam a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A notícia, confirmada na semana passada pelo deputado federal Ted Conti, presidente da Comissão Externa de Fiscalização do contrato da BR 101/ES da Câmara dos Deputados, marca uma vitória, diante das perspectivas pessimistas que se desenhavam.
É um avanço, já que o licenciamento ambiental dos 237 quilômetros entre a Serra e Pedro Canário esbarrou em uma questão que não foi prevista no contrato de concessão: a própria legislação ambiental impede a desapropriação de áreas para a ampliação da rodovia. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) se manifestou sobre a restrição legal.
O problema é que o imbróglio da ampliação dos 25 quilômetros dentro da reserva irradiava o impedimento da duplicação para todo o Trecho Norte, postergando o início de uma obra de vital importância para a segurança do tráfego e para a modernização logística no Estado.

Veja Também

Projeto de duplicação da BR 101 será reavaliado após queixas de moradores de Rio Novo do Sul

Impasse na duplicação da BR 101 exige discussão aberta e transparente

Prefeitos buscam ajuda para garantir duplicação da BR 101 em suas cidades

Foi quando se chegou ao pior dos cenários possíveis: não só deixar de duplicar a extensão dentro da reserva, como excluir também todo o trecho que parte de Sooretama até Mucuri, na Bahia, deixando de fora seis municípios do Norte do Estado. A sugestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) era que apenas uma terceira faixa fosse executada nos pontos mais críticos da BR 101, baseando-se em estudos de tráfego realizados pela própria concessionária, a Eco101, que apontavam não haver demanda para o investimento na duplicação. 
Um absurdo, visto que a duplicação da BR 101 é um projeto estratégico pautado pelo potencial, não pelos dados atuais. Projetos de infraestrutura devem captar as potencialidades econômicas e logísticas, com capacidade de ampliação de fluxo, ou se tornam obsoletos em tempo curtíssimo. E a concessionária foi contratada com um objetivo claro: duplicar toda a extensão da BR 101. Se a legislação ambiental impede que um trecho de 25 quilômetros seja duplicado, trata-se de uma falha contratual que deveria ter sido prevista. A Reserva de Sooretama sempre esteve ali, mas no Brasil a capacidade de se surpreender com o previsível é insuperável.
A necessidade da gestão privada das rodovias brasileiras é inquestionável, o poder público não deve arcar com esse tipo de investimento e manutenção, mas as concessões precisam se cercar de mais segurança jurídica. Contratos precisam ser cumpridos, mas também precisam ser bem-elaborados, para que a execução dos projetos não seja constantemente interrompida por adversidades que deveriam estar previstas. É um alerta para a BR 262, que se prepara para a concessão
Além, é claro, da superação do excesso de burocracia que posterga as obras por tempo demais. Licenças ambientais são necessárias, mas as decisões precisam ser mais rápidas. O próprio relatório do Ibama deveria ter sido entregue até meados de julho, mas continua em atraso. E  a Eco101 terá de fornecer mais informações sobre os impactos ambientais em outros pontos da rodovia no Trecho Norte, o que coloca um freio no otimismo com a liberação.
Portanto, há de se comemorar a aprovação da duplicação, mesmo sem o trecho de Sooretama, mas com cautela. O risco de novo impasse não pode ser descartado. Desde 2014, a única certeza do contribuinte é a de que, em cada uma das sete praças de pedágio na extensão capixaba da BR 101, ele será cobrado.

LEIA MAIS 

Instituições democráticas são mais fortes do que ataques e xingamentos

Ampliação do ensino integral no ES é compromisso com o futuro

Inflação corrói a renda e interrompe a curta era da taxa de juros baixíssima

Punição de sargento que agrediu frentista: licença para bater?

Com punições, lei de proteção de dados pode ir além das boas intenções

Tópicos Relacionados

BR 101 Sooretama Eco101 ANTT Infraestrutura Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados