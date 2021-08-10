BR 101: liberação de obras no Trecho Norte precisa se cumprir

BR 101 corta a Reserva de Sooretama, no Norte do Estado: trecho não será duplicado Crédito: TV Gazeta

É um avanço, já que o licenciamento ambiental dos 237 quilômetros entre a Serra Pedro Canário esbarrou em uma questão que não foi prevista no contrato de concessão: a própria legislação ambiental impede a desapropriação de áreas para a ampliação da rodovia. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) se manifestou sobre a restrição legal.

O problema é que o imbróglio da ampliação dos 25 quilômetros dentro da reserva irradiava o impedimento da duplicação para todo o Trecho Norte, postergando o início de uma obra de vital importância para a segurança do tráfego e para a modernização logística no Estado.

Foi quando se chegou ao pior dos cenários possíveis: não só deixar de duplicar a extensão dentro da reserva, como excluir também todo o trecho que parte de Sooretama até Mucuri, na Bahia, deixando de fora seis municípios do Norte do Estado . A sugestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) era que apenas uma terceira faixa fosse executada nos pontos mais críticos da BR 101, baseando-se em estudos de tráfego realizados pela própria concessionária, a Eco101, que apontavam não haver demanda para o investimento na duplicação.

Um absurdo, visto que a duplicação da BR 101 é um projeto estratégico pautado pelo potencial, não pelos dados atuais. Projetos de infraestrutura devem captar as potencialidades econômicas e logísticas, com capacidade de ampliação de fluxo, ou se tornam obsoletos em tempo curtíssimo. E a concessionária foi contratada com um objetivo claro: duplicar toda a extensão da BR 101. Se a legislação ambiental impede que um trecho de 25 quilômetros seja duplicado, trata-se de uma falha contratual que deveria ter sido prevista. A Reserva de Sooretama sempre esteve ali, mas no Brasil a capacidade de se surpreender com o previsível é insuperável.

A necessidade da gestão privada das rodovias brasileiras é inquestionável, o poder público não deve arcar com esse tipo de investimento e manutenção, mas as concessões precisam se cercar de mais segurança jurídica. Contratos precisam ser cumpridos, mas também precisam ser bem-elaborados, para que a execução dos projetos não seja constantemente interrompida por adversidades que deveriam estar previstas. É um alerta para a BR 262, que se prepara para a concessão

Além, é claro, da superação do excesso de burocracia que posterga as obras por tempo demais. Licenças ambientais são necessárias, mas as decisões precisam ser mais rápidas. O próprio relatório do Ibama deveria ter sido entregue até meados de julho, mas continua em atraso. E a Eco101 terá de fornecer mais informações sobre os impactos ambientais em outros pontos da rodovia no Trecho Norte, o que coloca um freio no otimismo com a liberação.