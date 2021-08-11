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Rodrigo Pacheco

"Assunto resolvido", diz presidente do Senado, sobre voto impresso

Após votação na Câmara, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) descarta possibilidade de que a Casa analise uma proposta com mesmo objetivo

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:34
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que considera definitiva a decisão de terça-feira (10), da Câmara sobre o voto impresso e descartou a necessidade de o Senado se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista na tarde desta quarta-feira (11), Pacheco disse renovar a confiança no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na Justiça Eleitoral brasileira.
"Considero que o pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida essa questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de matéria com o mesmo objeto. Quero reiterar minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira", disse Pacheco. "Já há a decisão da Câmara dos Deputados e este assunto está resolvido", ratificou.
Ontem, a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o voto impresso nas próximas eleições foi derrotada na Câmara: por se tratar de uma PEC, eram necessários 308 votos para aprovação em primeiro turno, mas recebeu apenas 229 votos e foi arquivada.
presidente Jair Bolsonaro, defensor da proposta de voto impresso, havia firmado acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), no qual se comprometeu a aceitar o resultado da votação no plenário.

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