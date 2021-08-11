"Assunto resolvido", diz presidente do Senado, sobre voto impresso

"Considero que o pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida essa questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de matéria com o mesmo objeto. Quero reiterar minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira", disse Pacheco. "Já há a decisão da Câmara dos Deputados e este assunto está resolvido", ratificou.