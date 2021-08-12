Voto impresso: única intenção é desqualificar a própria Justiça Eleitoral

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Quanto ao derrotado voto impresso auditável é necessária uma análise: de fato esse sistema traria tranquilidade e lisura para todo o processo eleitoral e a quem interessaria a comprovante de votação?

Repetir que nunca houve qualquer comprovação ou indício de fraude nas eleições em razão de falha ou adulteração das urnas é desnecessário, pois nunca se apresentou qualquer prova de fraude. Então, é notório que a única intenção é desqualificar e lançar dúvidas sobre o sistema de urna eletrônica e a própria Justiça Eleitoral. O que é lamentável.

Estamos numa democracia, em que o povo elege seus representantes pelo sistema de votação por urnas eletrônicas, sendo que não há um único caso de condução de parlamentar no Congresso Nacional , nas Assembleias Legislativas ou Câmaras de Vereadores por decisão judicial por fraude nos equipamentos de votação. Não há!

Destaco que o voto já é auditável, os partidos políticos fiscalizam todo o processo eleitoral e não é possível alterar qualquer dado na urna. Nos casos de equipamentos com qualquer problema, não são feitas a contagem e o aproveitamento parcial de votos, haja vista que o aparelho é excluído do cômputo, ficando perdida a totalidade da votação.

Cumpre-nos esclarecer que o voto impresso traria graves problemas para as eleições, posto que candidatos derrotados poderiam judicializar todo o processo eleitoral, com incontáveis pedidos de contagens de votos, utilizando-se dos comprovantes de votos impressos de “prestações de contas” de seus “eleitores”, atrasando e lançando dúvidas em relação ao resultado do processo eleitoral.

Então, com os comprovantes impressos dos votos poderia haver infundados recursos judiciais, que protelariam a divulgação final do resultado das eleições, ferindo a democracia e trazendo instabilidade política e grande desconfiança perante a população.

Até então, não temos indícios ou provas de fraudes durante as eleições dada a inviolabilidade das urnas. Já o comprovante impresso de votação, este poderia ser fraudado? Naturalmente que sim.