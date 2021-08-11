Câmara sepulta PEC do voto impresso e impõe derrota a Bolsonaro

Plenário da Câmara dos Deputados. Parte dos parlamentares participa da sessão virtualmente, em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Por 218 contrários contra apenas 229 favoráveis, o plenário da Câmara dos Deputados manteve, na noite desta terça-feira (10), a posição da comissão especial da Casa que rejeitou a adoção do voto impresso no Brasil. Apesar da vitória numérica, por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), eram necessários 308 votos favoráveis para a aprovação em primeiro turno. E depois também em um segundo turno.

Desde 1996, o sistema eleitoral é baseado em urnas eletrônicas. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), pretendia que, já em 2022, todas as máquinas disponíveis nas seções eleitorais contassem com outro equipamento para imprimir o voto digitado, que seria guardado imediatamente em uma "urna indevassável".

Já a contagem dos votos, para apuração do resultado, seria feita de forma manual pelos mesários. Se fosse diferente do registrado na urna eletrônica, valeria o que diz o voto em papel.

Criticada por especialistas, partidos e políticos de vários matizes ideológicos, a proposta foi considerada inviável para ser aplicada de uma só vez no ano que vem, além de ampliar o risco de fraudes ou mesmo erros, devido à interferência humana.

Além disso, ao contrário do que sustenta Bolsonaro, a votação eletrônica já é auditável. O presidente alega que houve fraude inclusive em 2018, quando foi eleito para comandar o Executivo federal. Mas admite não ter provas. Bolsonaro foi eleito diversas vezes por urnas eletrônicas para mandatos no parlamento.

EFEITO POLÍTICO

De qualquer forma, o presidente da República conseguiu criar uma narrativa, um discurso que poderia ser usado qualquer que fosse o resultado da votação.