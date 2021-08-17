Com estratégias de vacinação, ES está cada vez mais protegido contra a Covid

Com esses bons resultados, na vacinação ordinária e no caso especial de Viana, o Espírito Santo se mostra cada vez mais protegido e apto a realizar mudanças de protocolos, como a adoção da terceira dose, caso necessária. As vacinas, contudo, precisam continuar chegando em tempo hábil, o que é responsabilidade do governo federal.

A notícia do risco de escassez de Astrazeneca para a segunda dose ainda não afeta o Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mas é preciso estar atento. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, admitiu a possibilidade de intercambialidade de vacinas (aplicação da primeira e segunda doses de imunizantes diferentes), já assegurada cientificamente, o que pode ser necessário para completar o esquema vacinal. Mantendo o ritmo da vacinação, o muro que começou a ser erguido em janeiro para separar a população do vírus torna-se mais sólido, permitindo que a vida aos poucos volte a ser próxima do que era antes.