Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Com estratégias de vacinação, ES está cada vez mais protegido contra a Covid
Opinião da Gazeta

Com estratégias de vacinação, ES está cada vez mais protegido contra a Covid

Esta semana deve marcar o início da vacinação das pessoas acima de 18 anos em todos os municípios capixabas, o que na prática vai consolidar em breve a aplicação da D1 em toda a população apta a ser vacinada

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 ago 2021 às 02:00

Colunista

Vacina
Vacinas são a garantia de proteção contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A vacinação é uma corrida contra o tempo nesta pandemia, sobretudo depois da confirmação de que já há transmissão comunitária da variante delta, a mutação mais contagiosa do novo coronavírus, no Espírito Santo. Enquanto epidemiologistas alertam que a cepa deve provocar uma nova onda no Brasil nas próximas semanas, chega a ser um alívio o anúncio do governador Renato Casagrande de que no próximo sábado (21) haverá um esforço concentrado para a ampliação da aplicação das primeiras e segundas doses no Estado. Um Dia D.
Tudo porque esta semana deve marcar o início da vacinação das pessoas acima de 18 anos em todos os municípios capixabas, o que na prática vai consolidar em breve a aplicação da D1 em todos os público-alvos da população apta a ser vacinada. Na Grande Vitória, a Capital Vila Velha já deram início aos agendamentos para os jovens. Nesse ritmo, ao final do mês de agosto espera-se que a primeira dose tenha chegado a todas as faixas etárias de jovens e adultos.
Uma cobertura vacinal ampla pode ser freio à disseminação das novas cepas. Os estudos sobre a eficácia das vacinas continuam sendo feitos, e muitos já divulgados apontam que existe proteção satisfatória contra o contágio, mas principalmente na prevenção de casos mais graves e mortes. No Estado, 96,68% dos óbitos foram de pessoas sem o esquema vacinal completo. Portanto, cada um tem papel fundamental nesse processo, ao se dispor a vacinar com os imunizantes disponíveis para assim reduzir a circulação do vírus e de suas variantes. E preservar a própria vida.

Veja Também

ES deve aplicar 3ª dose com vacina da Pfizer para grupos de risco da Covid

Casagrande defende 3ª dose de vacina contra Covid para grupo de risco no ES

Veja o que se sabe sobre a 3ª dose e sobre perda de eficácia de vacinas

A morte de idosos já totalmente imunizados, como o caso do ator Tarcísio Meira, tem suscitado dúvidas e desinformação. Nenhuma vacina tem 100% de eficiência no mundo real, mas recusar a vacina sob essa justificativa é uma postura irracional. Os testes com os imunizantes desenvolvidos para combater a Covid-19 foram feitos com segurança, mas é com a aplicação efetiva na população que é possível observar o seu comportamento.
A discussão sobre a terceira dose ganha força, e as decisões sobre mudanças de protocolos precisam ser ágeis, mas bem embasadas. De uma coisa, contudo, não há dúvida: uma pessoa vacinada com as duas doses está mais protegida do que quem não recebeu nenhuma ou apenas uma. No Espírito Santo, 147 mil pessoas não tomaram o reforço dentro do prazo. Para que se arriscar?
O Espírito Santo foi protagonista de um estudo importante sobre o comportamento das vacinas, com a ciência sendo aplicada para confirmar ou não a segurança da aplicação de meia dose da Astrazeneca na população de Viana. Os primeiros resultados do uso da dose ajustada mostraram que 88,3% dos moradores produziram anticorpos. E nas cerca de 19 mil pessoas que participaram não houve registro de óbitos nos primeiros 28 dias. A aplicação da segunda meia dose apontará os resultados consolidados desse estudo inédito, de suma importância para o programa de vacinação em todo o mundo.
Com esses bons resultados, na vacinação ordinária e no caso especial de Viana, o Espírito Santo se mostra cada vez mais protegido e apto a realizar mudanças de protocolos, como a adoção da terceira dose, caso necessária. As vacinas, contudo, precisam continuar chegando em tempo hábil, o que é responsabilidade do governo federal.
A notícia do risco de escassez de Astrazeneca para a segunda dose ainda não afeta o Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mas é preciso estar atento. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, admitiu a possibilidade de intercambialidade de vacinas (aplicação da primeira e segunda doses de imunizantes diferentes), já assegurada cientificamente, o que pode ser necessário para completar o esquema vacinal. Mantendo o ritmo da vacinação, o muro que começou a ser erguido em janeiro para separar a população do vírus torna-se mais sólido, permitindo que a vida aos poucos volte a ser próxima do que era antes.

LEIA MAIS 

Senado vai garantir a vontade do eleitor se impedir a volta das coligações

Vítimas de balas perdidas são a face da derrota no combate ao tráfico

Voto impresso foi sepultado, mas seu fantasma deve assombrar até 2022

Variante Delta no ES: é hora de se proteger para não retroceder

BR 101: liberação de obras no Trecho Norte precisa se cumprir

Tópicos Relacionados

Viana Governo do ES SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados