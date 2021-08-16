Casagrande defende 3ª dose de vacina contra Covid para grupo de risco no ES Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

"Nós estamos esperando o Ministério da Saúde concluir a sua avaliação técnica. Eu sou defensor da terceira dose para o grupo de risco, inclusive, nossa equipe técnica está tratando do caso, e estamos esperando o Ministério da Saúde concluir essa avaliação e essa orientação" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O governador afirmou que o Estado continua articulando a compra de vacina diretamente com laboratório para desafogar a grande demanda de imunização e conseguir a aplicação da terceira dose nas pessoas do grupo de risco – caso seja autorizada.

“Continuo tentando comprar a vacina, e se tiver orientação clara de aplicação da terceira dose e a gente conseguir comprar, na hora que sair desse sufoco de demanda de vacina, a gente aplica a terceira dose em pessoas mais vulneráveis, do grupo de risco”, explicou o governador.

ADOLESCENTES

As doses que o Estado pretende comprar também poderão ser usadas para incluir os adolescentes acima de 12 anos, no público-alvo da imunização. “Assim que a gente concluir a vacina dos adultos acima de 18 anos, vamos avançar com acima de 12 anos. Queremos ampliar a vacina dos adolescentes, por isso, não descartamos a compra de vacina”, disse Casagrande.

ESTADO QUER ZERAR ESTOQUE DE VACINA

De acordo com o governador, nesta semana o Estado prevê avançar mais a vacinação e zerar o estoque de imunizantes nos municípios. “Nosso esforço essa semana é para gente colocar no braço do capixaba todas as vacinas que estejam em estoque. Nós estamos pedindo aos municípios para gente fazer um grande trabalho essa semana de imunização. Vamos apertar quem ainda tiver vacina armazenada. Queremos dar uma agilidade e impedir que uma nova onda ou crescimento de morte no nosso Estado. A situação exige que tenhamos agilidade", reforça.

VARIANTE DELTA NO ES

Para Casagrande, além dos casos confirmados da variante Delta na Grande Vitória , outros casos que ainda não foram mapeados já devem estar presentes em diferentes regiões do Estado.