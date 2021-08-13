Covid: Delta torna 2ª dose da vacina essencial para salvar vidas; entenda

Vacina contra Covid-19 em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Secom

A primeira dose garante apenas uma imunidade parcial e temporária, enquanto a segunda carga do imunizante não vem. Contudo, até esta proteção primária pode estar comprometida com o avanço da variante Delta, por exemplo.

Um novo estudo divulgado na quinta-feira (12), pela revista norte-americana New England Journal of Medicine, mostra que as vacinas da Pfizer e da Astrazeneca, por exemplo, oferecem uma proteção de cerca de 50% para a variante Alfa (inglesa) com apenas uma dose do antígeno.

A eficácia provisória cai para a faixa dos 30% a 35% diante da variante Delta (indiana), de acordo com a pesquisa. Após a segunda dose, a diferença entre os resultados do enfrentamento das variantes diminui de forma consistente. Assim, a aplicação do reforço é imprescindível.

Your browser does not support the audio element. Covid - Delta torna segunda dose da vacina essencial para salvar vidas

Até a tarde desta quinta-feira (12), 2.098.094 capixabas já haviam recebido a primeira dose do imunizante, segundo painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Destas, 973.636, isto é, menos da metade, receberam o reforço, ou a vacina de dose única, e estão com a imunização completa.

Enquanto muitos ainda aguardam a abertura de agendamento para a segunda dose, há quem simplesmente não volte após a primeira aplicação do imunizante, o que, conforme observam especialistas, coloca não apenas esses pacientes em risco, como compromete a proteção coletiva. Isso porque enquanto não houver um percentual seguro da população imunizada, maior é a propensão de novas mutações, como a variante Delta e, mais recentemente, a Iota.

Nesta quinta-feira (12), cientistas brasileiros encontraram ainda uma nova versão da variante Gama, identificada no mês de janeiro, em Manaus (AM). Essa nova versão, que seria mais agressiva que a anterior, foi batizada de Gama-plus.

O doutor em Imunologia e professor de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Daniel Gomes, explica que a vacina funciona da seguinte maneira: na primeira aplicação, os antígenos – que são parte do vírus – são injetados no músculo do braço. Com o contato do indivíduo com essas partículas microscópicas, o sistema imunológico começa a perceber que algo estranho está acontecendo com organismo.

A partir deste momento, leucócitos – células brancas – são recrutados para o local da aplicação da vacina, e parte deles vai se diferenciar em células de memória, capaz de "reconhecer" o vírus no futuro. Esse processo dura cerca de duas semanas e garante uma imunidade temporária, até a aplicação da segunda dose, que ocorre após um intervalo de tempo que varia de acordo com a marca da vacina aplicada.

Com a administração de uma nova dose, há uma potencialização das células de memória, que vão produzir uma resposta contra o vírus de forma mais rápida e mais potente.

No caso das vacinas contra a Covid-19 em uso no Brasil, a imunização só é considerada completa aproximadamente duas semanas após o recebimento da segunda dose, exceto o caso da Janssen. Diante disto, o especialista reforça que apenas após a nova aplicação o paciente é considerado realmente vacinado.

“Se a vacina é de duas doses e a pessoa toma só a primeira, não está protegida no longo prazo. Todos os índices de proteção das vacinas que conhecemos são estabelecidos com base na aplicação completa. Nem o fabricante garante a proteção após somente uma dose.”

Gomes observa que a primeira carga do imunizante traz alguma proteção, mas ela é pouco significativa pois garante imunidade somente por um intervalo curto de tempo. A segunda dose é a grande responsável por potencializar os efeitos.

"Só o regime completo produz a resposta imunológica de forma completa. A produção dos mecanismos de proteção de longo prazo só ocorre após a segunda dose. É como se a primeira aplicação estimulasse a proteção e a segunda potencializasse" Daniel Gomes - Doutor em Imunologia e professor da Ufes

Em até 97% das pessoas, as vacinas são capazes de impedir que o novo vírus cause a enfermidade de forma mais grave, mas não elimina todas as chances de contrair a doença. Pessoas com algum tipo de fragilidade no organismo podem ainda assim não conseguir conter o avanço do vírus. Contudo, é a melhor chance de proteção contra a doença, combinada com outros cuidados importantes, como afastamento social, higienização das mãos e uso de máscara.

Neste contexto, Gomes observa as quatro vacinas disponíveis no país são eficazes contra a Delta e as outras variantes já identificadas, mas que as mutações podem causar a redução do efeito protetor global. Por isso, a aplicação de uma dose única seria ainda mais preocupante.

Além do mais, enquanto não houver um percentual seguro de pessoas completamente imunizadas - que é estimado, hoje, entre 70% e 80% da população total - mais fácil é o surgimento de novas variantes do vírus. Isso porque, para surgirem, as mutações dependem da existência de pessoas contaminadas pelo vírus. Assim, quanto mais infectados, maior o risco de mutação.

A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes, Ethel Maciel, explica que, neste cenário, o Estado inclusive começou a reduzir o intervalo entre as doses de modo a garantir que mais pessoas tenham a imunização completa o quanto antes.