Tarcísio Meira: o que explica a morte por Covid após 2 doses da vacina?

Tarcísio Meira durante a peça de 2016 o Camareiro Crédito: Arquivo A Gazeta

Especialistas esclarecem que em até 97% das pessoas as vacinas são capazes de impedir que o novo vírus cause a enfermidade de forma mais grave, mas não elimina todas as chances de contrair a doença. Eles reforçam ainda que a vacinação é essencial para salvar vidas.

O nível do risco de contágio e o agravamento da infecção é maior ou menor de acordo com alguns fatores como idade, comorbidades e imunidade no momento da exposição ao vírus. Por isso que, além da vacinação, outros cuidados continuam importantes, como afastamento social, higienização das mãos e uso de máscara.

A chegada de novas variantes do novo coronavírus, como a Delta - que tem se espalhado pelo país e já está em transmissão comunitária no Espírito Santo e outras Estados, como Rio de Janeiro de São Paulo - também pode comprometer a resposta imunológica das vacinas em determinados pacientes, o que obriga um zelo ainda maior da população no combate ao vírus.

Eles tomaram a segunda dose da vacina na Cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, em março deste ano. A marca do imunizante não foi divulgada.

Os dois foram internados na última sexta-feira (6), no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após sintomas gripais. Tarcísio Meira acabou precisando de intubação. Glória, que foi diagnosticada junto com o marido, apresentou o quadro leve, e deve ter alta do hospital em breve, segundo a assessoria de imprensa do casal de artistas.

Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Crédito: Globo / Joao Miguel Junior

Até o início da semana, Tarcísio estava evoluindo bem e a equipe médica estava esperançosa. Ele precisou ser intubado "para melhor conforto do tratamento, conforme comunicados médicos divulgados anteriormente.

O professor-doutor em Imunologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gomes, explica que a contaminação dos atores, mesmo após o esquema vacinal completo, ocorreu porque a vacina da Covid-19 impede apenas a piora clínica do paciente na maioria dos casos e não a infecção em si.

Em pacientes com idade avançada, cardiopatias ou com outras comorbidades, a imunização nem sempre impede o avanço da infecção na forma que aconteceu com o ator.

Tarcísio Meira, ator

“As vacinas são basicamente produzidas de duas formas. Existem aquelas que têm capacidade de prevenir infecções, enquanto outras vão atuar na prevenção de uma piora clínica, que é o caso dos imunizantes contra a Covid-19. Ou seja, uma pessoa vacinada, pode ser contaminada e também transmitir a doença a outros indivíduos”, pontua.

Gomes também destaca que a resposta imunológica do organismo após receber as duas doses do imunizante vai variar de paciente para paciente. O especialista ainda faz outras ponderações:

"Pacientes que pertencem ao grupo de risco são mais suscetíveis à doença e, consequentemente, a uma piora clínica. Por isso que, mesmo vacinados, os protocolos de distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara devem ser mantidos" Daniel Gomes - Professor Doutor em Imunologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Em entrevista ao Portal UOL , a doutora em Microbiolgia e presidente do Instituto Questão de Ciência, explicou que a vacina não é mágica. Ela faz uma analogia ao futebol, comparando um bom imunizante a um bom goleiro.

Segundo ela, é avaliado se um jogador é bom a partir do seu histórico em campo. Mas se esse goleiro atua em um time fraco, com algum problema em sua defesa, nem sempre o goleiro consegue impedir um gol.

"Uma boa vacina é como se fosse um bom goleiro. E como sabemos que o goleiro é bom? Vamos olhar o histórico dele. A frequência com a qual ele faz defesas. Se ele defende com frequência, ele é um bom goleiro. Isso não quer dizer que ele é invicto, que ele nunca vai tomar gol. Mas, mesmo se tomar gol, ele não deixa de ser um bom goleiro" Natália Pasternak - Doutora em Microbiologia em entrevista ao UOL

A mesma coisa ocorre com o vírus que entra em contato com um organismo doente e com falha em seu sistema imunológico. Mesmo que o paciente tenha tomado a melhor vacina, muitas vezes, o agente causador é capaz de driblar essa eficiência, causando a doença.

"A vacina diminui o seu risco de ficar doente, agora se você estiver numa área onde a defesa do time é ruim, onde o vírus está circulando muito, a chance de você ficar doente aumenta" Natália Pasternak - Doutora em Microbiologia em entrevista ao UOL

É FUNDAMENTAL PROTEGER OS IDOSOS, AFIRMA ESPECIALISTA

Segundo a professora-doutora em Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e enfermeira, Ethel Maciel, em função da baixa cobertura vacinal no país, em que apenas 21,49% da população está totalmente imunizada (com as duas doses ou com vacina de dose única), é fundamental proteger os idosos, que têm um sistema imunológico mais frágil.

“Mesmo as pessoas vacinadas devem contribuir para o controle da doença e seguir as medidas de prevenção. Aquelas que convivem com idosos, mais ainda. Há estudos que indicam a aplicação de uma dose de reforço nesse público, que têm uma resposta à doença, mesmo após completar o esquema vacinal, mais baixa. Israel já começou a fazer isso, o que não é uma realidade para o Brasil. Aqui, cerca de 80% da população tomou apenas uma dose ou nenhuma”, explica Ethel.