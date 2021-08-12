Tarcísio Meira morre aos 85 anos por complicações da Covid-19

Tarcísio Meira não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu na manhã desta quinta-feira (12). A informação foi confirmada pelo assistente pessoal do ator, Tadeu Lima, à revista Quem.

O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira (6). Ele chegou a realizar hemodiálise contínua desde a terça-feira (10).

Tarcísio foi internado junto com a esposa, a também atriz Glória Menezes. Glória apresentou sintomas leves e se recupera bem, enquanto o ator precisou ser intubado.

Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A Rede Globo emitiu comunicado lamentando a morte do ator. "Tarcísio Meira nunca teve dúvidas de que foi o cara que mais decorou palavras no mundo. Mesmo que a marca não apareça no Livro dos Recordes, o fato é que só na televisão foram mais de 60 trabalhos  mais de 50 na TV Globo , entre novelas, seriados e minisséries, teleteatros e telefilmes, numa carreira que começou em 1961, na extinta TV Tupi, e foi se consolidando ao longo dos anos. Um vida que se mistura à história das telenovelas no nosso país. Nesta quinta-feira, 12 de agosto, Tarcísio sai de cena definitivamente, aos 85 anos, deixando certamente um vazio no coração de todos os brasileiros. O ator deixa a esposa e companheira de toda vida, a atriz Glória Menezes, e o filho, o também ator Tarcísio Filho".

"RIP TARCISIO MEIRA, meu querido Capitão Rodrigo!", escreveu José Abreu, relembrando o trabalho juntos na minissérie "O Tempo e o Vento" (1985).

RIP TARCISIO MEIRA, meu querido Capitão Rodrigo! — José de Abreu (@zehdeabreu) August 12, 2021

"Muito triste perder nosso maior galã da história da tv brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. Cara de choro Meu conforto a família, Tarcisinho", escreveu o diretor Boninho, no Twitter.

Muito triste perder nosso maior galã da história da tv brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. ? Meu conforto a família, Tarcisinho. https://t.co/DwwoAAaY3K — J.B. Oliveira (@boninho) August 12, 2021

CARREIRA

Um dos primeiros galãs do país, Tarcísio Magalhães Sobrinho nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Sua história se mistura à da TV brasileira. Foram mais de 60 trabalhos, entre novelas, minisséries e especiais. Seu último trabalho na TV Globo foi a novela "Orgulho e paixão".

O sobrenome Meira veio "emprestado" da mãe, Maria do Rosário Meira Jáio de Magalhães. De acordo com "O Globo", a escolha foi por conta de uma superstição (ter treze letras no nome artístico) e da sonoridade. O início da carreira artística foi no teatro, no final dos anos 1950, após ser reprovado na primeira prova do Instituto Rio Branco quando tentava realizar o sonho de ser diplomata. Na época, ele atuou em peças como "Quando as Paredes Falam".

Tarcísio Meira, ator

Em 1959, estreou na TV Tupo no teleteatro "Noites Brancas". Dois anos depois, ele contracenou pela primeira vez com Glória Menezes em "Um Pires Camargo". O casamento veio no ano seguinte e, na sequência, protagonizaram a primeira telenovela diária do país, "2-5499 - Ocupado", na Excelsior.

O casal ainda estreou a faixa das oito da TV Globo, em 1968, com "Sangue e Areia". Ao longo da carreira, personagens ficaram na memória do povo como João, de "Irmãos Coragem" (1971), Felipe, em "Guerra dos sexos" (1983), e Renato Villar, em "Roda de Fogo" (1986).

No teatro, Tarcísio apresentou 31 peças. Sua última peça foi uma reencenação de "O Camareiro", que protagonizou em 2015 e lhe rendeu um Prêmio Shel de Melhor Ator no ano seguinte.