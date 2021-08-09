Markie Post, atriz de 'Scrubs', morre aos 70 anos

Markie Post em cena da série Santa Clarita Diet, da Netflix Crédito: Reprodução/Netflix

Markie Post, atriz conhecida por trabalhar em produções como Scrubs, O Barco do Amor, Ilha da Fantasia e Night Court, presença constante na televisão dos Estados Unidos ao longo de quatro décadas, morreu aos 70 anos no último sábado, 7, em Los Angeles, após anos de batalha contra o câncer. A informação foi confirmada por sua empresária, Ellen Lubin Sanitsky, à Associated Press.

Markie Post foi uma presença antiga na TV e apareceu em programas como Scrubs, em que viveu Lily, a mãe de Elliot Reid, Night Court, O Barco do Amor, Cheers, Esquadrão Classe A e Ilha da Fantasia. Em Quem Vai Ficar com Mary?, interpretou a mãe da personagem da protagonista Cameron Diaz. Já durante a quimioterapia, ela realizou seus últimos trabalhos no filme Christmas Reservations e na série The Kids Are Alright.