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Pai de Zilu Camargo morre por complicações da Covid-19

Geraldo Godói, de 89 anos, estava internado há 13 dias  num hospital de Goiânia e não resistiu às complicações da doença

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:13

Publicado em 

07 ago 2021 às 12:13
Zilu Camargo e o pai Geraldo Godoy
Zilu Camargo e o pai Geraldo Godoy: ele moreu  por complicações da Covid-19 Crédito: @zilucamargooficial
Geraldo Godói, pai de Zilu Godói Camargo, morreu na madrugada deste sábado (7) de Covid-19, aos 89 anos, em um hospital de Goiânia. A notícia foi anunciada no perfil da empresária, que lamentou a partida do pai. Ele estava internado há cerca de 13 dias.
"Zilu Godói agradece as orações e o apoio de todos que se solidarizaram nesse momento difícil, mas infelizmente, o Sr. Geraldo Godói faleceu nessa madrugada, às 3h da manhã, em decorrência e complicações da Covid-19. Não haverá velório e o enterro será restrito apenas à poucos familiares", diz a nota publicada.
Após ter o pulmão perfurado e três costelas fraturadas em uma queda, Geraldo testou positivo para a Covid-19. "O senhor merece o céu. Deus o receba e nos fortaleça nesse momento! Nada retratará a minha dor", escreveu Zilu no Instagram. Atualmente morando em Orlando, nos Estados Unidos, ela disse ainda que está passando por um processo migratório nos EUA, de onde não pode sair até que os trâmites sejam concluídos.

HOMENAGEM

A neta Wanessa Camargo homenageou o avô no Instagram. "Agradeço meu vozinho, por todo o amor e carinho que recebi de ti por toda uma vida. Por todas as histórias que me contou. Por todas às vezes que me fez rir com suas teimosias e implicâncias com a vó! Ah, como vou sentir saudades", diz o texto. 
Camila Camargo também fez sua homenagem. "O dia acordou cinza, esse covid fez o que eu temia, levou você da gente. Te amo seu Geraldo, sua história vive em mim, nos seus bisnetos, só sinto não ter te visto por causa dessa pandemia e ter te apresentado a Julia, mas sei que de onde estiver você vai olhar por ela também".
Marcus Buaiz, marido de Wanessa Camargo, também prestou homenagem a Geraldo. "Perdemos hoje uma grande referência para a família. Amamos você, senhor Geraldo", publicou Buaiz.

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