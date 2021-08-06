Rayssa Leal ganha 6 milhões de seguidores após medalha; veja outros atletas

Com os Jogos Olímpicos de Tóquio, os internautas passaram a conhecer novos atletas e personalidades dentro e fora das quadras. Nomes como Rayssa Leal, de 13 anos, Alison dos Santos, 21, e outros medalhistas olímpicos, ganharam reconhecimento e seguidores nas redes sociais.

Através de um levantamento feito pela reportagem, de 23 de julho a 5 de agosto, foi possível ver que um dos atletas brasileiros que mais ganhou seguidores foi a medalhista do skate street, Rayssa Leal. A "fadinha" possuía cerca de 669 mil seguidores em seu Instagram, e agora acumula mais de 6,6 milhões.

Rayssa Leal Crédito: Wander Roberto/COB

Outro nome que também ganhou reconhecimento foi Rebeca Andrade, 22. Além de conquistar duas medalhas, uma de ouro no salto e outra de prata no individual geral, a ginasta ganhou mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil oficial.

Italo Ferreira, 27, campeão olímpico de surfe, ganhou mais de 2,9 milhões de seguidores, e o skatista Kelvin Hoefler, 28, que trouxe a medalha de prata no skate street, somou mais 606 mil novos internautas em seu perfil do Instagram.

Medalhista de prata na categoria skate park, Pedro Barros, 26, agora tem mais 200 mil internautas o seguindo. O medalhista de bronze Alison dos Santos, terceiro colocado na prova dos 400 metros com barreiras tinha 9.000 seguidores e agora conta com mais de 154 mil.

A nadadora Ana Marcela, 29, campeã olímpica na maratona aquática feminina, ganhou mais de 127 mil seguidores em seu Instagram. Já a judoca Mayra Aguiar, 30, vencedora da medalha de bronze ganhou 119 mil seguidores ao longo dos Jogos Olímpicos.

Na sequência, Bruno Fratus, 32, que além de mais 115 mil seguidores, também conquistou a medalha de bronze nos 50 metros livres da natação. O medalhista de bronze no salto com vara masculino, Thiago Braz, 27, ganhou mais 97 mil internautas que irão acompanhar suas redes.

Daniel Cargnin, judoca medalha de bronze em Tóquio 2020 Crédito: Gáspar Nóbrega/COB

O judoca Daniel Cargnin, 23, possuía 9.000 seguidores em seu Instagram, agora após a conquista da medalha de bronze no judô masculino até 66 quilos, o atleta possui mais de 90 mil. A dupla de tênis, vencedora da medalha de bronze, também teve um acréscimo no número de seguidores.

Laura Pigossi, 27, agora conta com mais 63 mil fãs em seu Instagram, e Luisa Stefani, 23, soma mais 47 mil. Fernando Scheffer, 23, medalhista de bronze nos 200 metros livres da natação, recebeu mais 55 mil seguidores.

O lutador de boxe Abner Teixeira, 24, conquistou nas Olimpíadas de Tóquio a medalha de bronze na categoria peso pesado e agora conta com mais 19 mil seguidores em seu Instagram. A dupla campeã olímpica de vela, Martine Grael, 30, e Kahena Kunze, 30, ganharam mais 20 mil e 16 mil seguidores respectivamente.

O Brasil conta com 16 medalhas olímpicas conquistadas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e oito de bronze. Até a conclusão desta matéria, o país ocupa a 16ª posição no quadro geral, que tem como primeiro lugar a China, com 32 medalhas de ouro.