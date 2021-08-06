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Tatá Werneck rebate seguidor que apontou Neymar como seu desafeto

Tudo aconteceu quando a atriz e apresentadora Tatá Werneck foi colocada numa lista de pessoas que teoricamente não gostam do craque do PSG
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2021 às 14:55

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:55

Tatá Werneck recebe o jogador Neymar no programa Lady Night
Tatá Werneck recebe o jogador Neymar no programa Lady Night Crédito: Reprodução Instagram/@tatawerneck
A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 37, rebateu um seguidor que apontou o jogador Neymar, 29, como um desafeto dela. Tudo aconteceu quando Tatá foi colocada numa lista de pessoas que teoricamente não gostam do craque do PSG.
Pelo Twitter, Tata pediu para que a tirassem da lista. "Quem disse que eu não gosto do Neymar? Neymar é um amor comigo. Me tira dessa lista", escreveu.
Tatá já até entrevistou o atleta brasileiro em seu programa de entrevistas Lady Night. Ela também correu atrás dele em uma cena icônica de "Amor à Vida" (2013) no papel de Valdirene, fã do craque do Barcelona na ocasião.
Em outro momento, a apresentadora no Twitter também entrou em conflito com outro internauta que a chamou de "plastificada".
"Plastificada? Eu nunca fiz um botox na vida. Agradeço a você por achar que fiz plástica. É meu rostinho de rato natural mesmo."
Essa não é a primeira vez que Tatá vem a público criticar as cobranças que chegam pelas redes sociais. Em agosto de 2020, ela usou seu Instagram para fazer um desabafo sobre as cobranças em relação à maternidade. "O batom nao esconde os olhos cansados. Sou a melhor mae que posso ser. A melhor que posso. Nao a melhor do mundo. A melhor que posso. E meu amor nao tem limites", iniciou a humorista.
A artista continuou seu texto criticando mulheres que julgam a forma como outras mães cuidam dos próprios filhos. "Às vezes vejo outras mulheres julgando a maternidade das outras. Ainda existe espaco para isso? Nao existe mais isso de 'mae deve ser assim', 'mulher tem que...' Foi o tempo do julgamento", salientou Tatá.

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