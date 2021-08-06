Tatá Werneck rebate seguidor que apontou Neymar como seu desafeto

Tatá Werneck recebe o jogador Neymar no programa Lady Night Crédito: Reprodução Instagram/@tatawerneck

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 37, rebateu um seguidor que apontou o jogador Neymar, 29, como um desafeto dela. Tudo aconteceu quando Tatá foi colocada numa lista de pessoas que teoricamente não gostam do craque do PSG.

Pelo Twitter, Tata pediu para que a tirassem da lista. "Quem disse que eu não gosto do Neymar? Neymar é um amor comigo. Me tira dessa lista", escreveu.

Tatá já até entrevistou o atleta brasileiro em seu programa de entrevistas Lady Night. Ela também correu atrás dele em uma cena icônica de "Amor à Vida" (2013) no papel de Valdirene, fã do craque do Barcelona na ocasião.

Em outro momento, a apresentadora no Twitter também entrou em conflito com outro internauta que a chamou de "plastificada".

"Plastificada? Eu nunca fiz um botox na vida. Agradeço a você por achar que fiz plástica. É meu rostinho de rato natural mesmo."

Essa não é a primeira vez que Tatá vem a público criticar as cobranças que chegam pelas redes sociais. Em agosto de 2020, ela usou seu Instagram para fazer um desabafo sobre as cobranças em relação à maternidade. "O batom nao esconde os olhos cansados. Sou a melhor mae que posso ser. A melhor que posso. Nao a melhor do mundo. A melhor que posso. E meu amor nao tem limites", iniciou a humorista.