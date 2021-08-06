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Ator que fez Cabeção, em 'Malhação', nega internação em clínica de SP

Sergio Hondjakoff fez vídeo afirmando que está no interior do RJ

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:59
Sergio Hondjakoff desmente internação
Sergio Hondjakoff desmente internação Crédito: Instagram/@sergiohondjakoff
Sérgio Hondjakoff, 36, desmentiu que estaria internado em uma clínica de reabilitação. O ator, que ficou famoso ao interpretar o personagem Cabeção de "Malhação" (Globo) entre os anos 2000 e 2006, se manifestou por meio do Instagram na tarde desta quinta-feira (5).
"Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado. Mentira", iniciou o ator, contando que estava na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, junto com a mãe, visitando familiares maternos.
Hondjakoff mostrou a paisagem e disse estava "curtindo férias de inverno". "Quando essa pandemia passar, espero revê-los em breve, nas telinhas, nos telões... 'Tamo' junto, galera", finalizou o ator, mandando um beijo aos internautas.
Na manhã deste sábado, o Ministério Público interditou uma clínica para dependentes químicos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Na ação, entre as 46 pessoas que foram encontradas em cárcere privado, estaria o ator.
Embora o nome de Hondjakoff não constasse na lista de pessoas internadas a qual o G1 teve acesso, o portal afirma ter obtido o boletim de ocorrência do caso, no qual constava o nome do artista, assim como outras informações que poderiam comprovar se tratar do ator, tais como: filiação e data e local de nascimento.
O ator está afastado da TV desde que participou de Made in Japão (2020, RecordTV), reality show do qual desistiu ainda nos primeiros episódios. Na vida pessoa, Hondjakoff é pai de Benjamin, de pouco mais de um ano, fruto da relação com Danielle Monteiro.

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