Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19 Crédito: Globo / Joao Miguel Junior

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (6). O ator, que está com Covid-19, foi intubado e vai precisar fazer hemodiálise. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está com Covid-19 e foi hospitalizada. O estado de saúde da atriz é menos grave e por este motivo está sendo atendida em um quarto particular.

Tarcísio e Glória Menezes receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Porto Feliz (SP), na Unidade Básica de Saúde Vila América, no final de março.