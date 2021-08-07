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Saúde

Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19

Ator de 85 anos está na UTI. Atriz está sendo acompanhada por uma equipe médica em um quarto particular

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:13

Publicado em 

07 ago 2021 às 13:13
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19 Crédito: Globo / Joao Miguel Junior
O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (6). O ator, que está com Covid-19, foi intubado e vai precisar fazer hemodiálise. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.
A atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está com Covid-19 e foi hospitalizada. O estado de saúde da atriz é menos grave e por este motivo está sendo atendida em um quarto particular. 
Tarcísio e Glória Menezes receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Porto Feliz (SP), na Unidade Básica de Saúde Vila América, no final de março.
Antes de ser internado, há seis dias, o ator fez uma homenagem para esposa no Instagram. "A moça linda e faceira das mangas passado para desejar a todos um agosto repleto de saúde, alegria e farto. Que esse mês seja melhor que o anterior". 

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