Vítimas de balas perdidas são a face da derrota no combate ao tráfico

Dupla de criminosos chegaram atirando nas pessoas que estavam em frente a um supermercado de Ponta da Fruta, em Vila Velha

O fato incontestável é que os bandidos estão cada vez mais armados e fazem questão de exibir suas armas como troféus. O som do disparo de metralhadoras já virou trilha sonora para os moradores dos bairros mais violentos, uma situação inaceitável, que fere a dignidade e estraçalha a cidadania. E, na pior das hipóteses, mata.