Homem é atingido por bala perdida em frente a mercado em Vila Velha

Dupla de criminosos chegaram atirando nas pessoas que estavam em frente a um supermercado de Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Vítima de bala perdida, um homem ficou ferido na perna após um tiroteio que aconteceu em frente a um supermercado que fica no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha , na noite do último sábado (7). Segundo a polícia, os criminosos tinham como alvo outro homem, que escapou ileso.

De acordo com informações obtidas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos ocorreram devido a uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Os atiradores, que chegaram em uma moto, são do bairro Balneário Ponta da Fruta. Já o alvo deles era um traficante de Ponta da Fruta.

Imagens gravadas por câmeras de segurança do supermercado mostram que o local estava bem movimentado no momento dos disparos. O vídeo mostra um carro passando pela rua, pessoas esperando para atravessar na faixa de pedestres e outras em pé na porta do estabelecimento — entre elas, uma grávida.

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Quando a dupla de criminosos chega de moto e atira, a maioria das pessoas sai correndo para dentro do mercado. Já o rival dos suspeitos foge pela rua lateral. Com a fuga, os bandidos manobram o veículo e vão atrás dele, sem sucesso. O estado de saúde do homem que ficou ferido não é grave.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL