Homem é atingido por bala perdida em frente a mercado em Vila Velha

Vítima de bala perdida, um homem ficou ferido na perna após um tiroteio que aconteceu em frente a um supermercado que fica no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na noite do último sábado (7). Segundo a polícia, os criminosos tinham como alvo outro homem, que escapou ileso.
De acordo com informações obtidas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos ocorreram devido a uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Os atiradores, que chegaram em uma moto, são do bairro Balneário Ponta da Fruta. Já o alvo deles era um traficante de Ponta da Fruta.
Imagens gravadas por câmeras de segurança do supermercado mostram que o local estava bem movimentado no momento dos disparos. O vídeo mostra um carro passando pela rua, pessoas esperando para atravessar na faixa de pedestres e outras em pé na porta do estabelecimento — entre elas, uma grávida.
Quando a dupla de criminosos chega de moto e atira, a maioria das pessoas sai correndo para dentro do mercado. Já o rival dos suspeitos foge pela rua lateral. Com a fuga, os bandidos manobram o veículo e vão atrás dele, sem sucesso. O estado de saúde do homem que ficou ferido não é grave.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte do homem ferido para que seja investigado. "Orientamos que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro pelo site da Delegacia On-line", disse em nota.