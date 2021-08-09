Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alvo escapou

Homem é atingido por bala perdida em frente a mercado em Vila Velha

Disparos foram consequência da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, segundo a polícia. Caso aconteceu no último sábado (7), em Ponta da Fruta

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 15:45
Dupla de criminosos chegaram atirando nas pessoas que estavam em frente a um supermercado de Ponta da Fruta, em Vila Velha
Dupla de criminosos chegaram atirando nas pessoas que estavam em frente a um supermercado de Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Vítima de bala perdida, um homem ficou ferido na perna após um tiroteio que aconteceu em frente a um supermercado que fica no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na noite do último sábado (7). Segundo a polícia, os criminosos tinham como alvo outro homem, que escapou ileso.
De acordo com informações obtidas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os disparos ocorreram devido a uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Os atiradores, que chegaram em uma moto, são do bairro Balneário Ponta da Fruta. Já o alvo deles era um traficante de Ponta da Fruta.
Imagens gravadas por câmeras de segurança do supermercado mostram que o local estava bem movimentado no momento dos disparos. O vídeo mostra um carro passando pela rua, pessoas esperando para atravessar na faixa de pedestres e outras em pé na porta do estabelecimento — entre elas, uma grávida.
Quando a dupla de criminosos chega de moto e atira, a maioria das pessoas sai correndo para dentro do mercado. Já o rival dos suspeitos foge pela rua lateral. Com a fuga, os bandidos manobram o veículo e vão atrás dele, sem sucesso. O estado de saúde do homem que ficou ferido não é grave.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte do homem ferido para que seja investigado. "Orientamos que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro pelo site da Delegacia On-line", disse em nota.

Veja Também

Bandidos disfarçados de entregadores atiram contra mãe e filho em Vila Velha

Mulher é suspeita de matar marido a facada em Vila Velha

Homem é preso após arrombar loja de material de construção em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados