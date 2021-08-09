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Homem é preso após arrombar loja de material de construção em Vila Velha

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9) em Ilha dos Aires, em Vila Velha. Criminoso tentava fugir pelo telhado da loja e foi preso após cair da estrutura

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 09:57

Publicado em 

09 ago 2021 às 09:57
Loja é arrombada em Vila Velha
Loja é arrombada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 39 anos foi preso depois de arrombar uma loja de materiais de construção no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (9).
O arrombamento aconteceu por volta de 1h. Em um vídeo registrado pela câmera de segurança da loja (veja abaixo), Ronaldo Moura Filho aparece quebrando o caixa do estabelecimento para pegar o dinheiro. Ele foi preso cerca de duas horas após a chegada da Polícia Militar, quando o telhado da loja, sobre o qual ele estava, quebrou e o homem caiu dentro do estabelecimento.
No entanto, enquanto o homem ainda estava no local, a PM foi acionada pelo dono da loja. O empresário contou que durante a madrugada recebeu o aviso da empresa que realiza o monitoramento da loja de que o local havia sido invadido. Ele decidiu ir até o local junto com a polícia.
De acordo com o proprietário, foram necessárias cerca de duas horas para que o criminoso fosse preso, já que ele ficava andando de um lado para o outro do telhado, até que a estrutura se rompeu e ele caiu.
Loja é arrombada em Vila Velha
Homem foi preso após arrombar loja de material de construção em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em função das imagens registradas por câmeras, o empresário, que prefere não se identificar, acredita que o homem preso nesta segunda seja o mesmo homem que já havia invadido a loja para furtar outras duas vezes, deixando um prejuízo de cerca de R$ 10 mil, entre dinheiro e produtos. Outros buracos já haviam sido feitos no teto para facilitar a invasão.
O preso foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e, por determinação do delegado, encaminhado a um hospital da cidade para receber atendimento médico, já que se machucou durante a queda.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e do G1 ES

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