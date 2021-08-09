Homem é preso após arrombar loja de material de construção em Vila Velha

Loja é arrombada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 39 anos foi preso depois de arrombar uma loja de materiais de construção no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha , na madrugada desta segunda-feira (9).

O arrombamento aconteceu por volta de 1h. Em um vídeo registrado pela câmera de segurança da loja (veja abaixo), Ronaldo Moura Filho aparece quebrando o caixa do estabelecimento para pegar o dinheiro. Ele foi preso cerca de duas horas após a chegada da Polícia Militar, quando o telhado da loja, sobre o qual ele estava, quebrou e o homem caiu dentro do estabelecimento.

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No entanto, enquanto o homem ainda estava no local, a PM foi acionada pelo dono da loja. O empresário contou que durante a madrugada recebeu o aviso da empresa que realiza o monitoramento da loja de que o local havia sido invadido. Ele decidiu ir até o local junto com a polícia.

De acordo com o proprietário, foram necessárias cerca de duas horas para que o criminoso fosse preso, já que ele ficava andando de um lado para o outro do telhado, até que a estrutura se rompeu e ele caiu.

Homem foi preso após arrombar loja de material de construção em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em função das imagens registradas por câmeras, o empresário, que prefere não se identificar, acredita que o homem preso nesta segunda seja o mesmo homem que já havia invadido a loja para furtar outras duas vezes, deixando um prejuízo de cerca de R$ 10 mil, entre dinheiro e produtos. Outros buracos já haviam sido feitos no teto para facilitar a invasão.

O preso foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e, por determinação do delegado, encaminhado a um hospital da cidade para receber atendimento médico, já que se machucou durante a queda.