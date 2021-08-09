Mulher é suspeita de matar marido a facada em Vila Velha

Residência do casal no bairro Barramares em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma mulher de 30 anos é suspeita de ter matado o companheiro, Lucas Santos Souza, de 26 anos, com uma facada no pescoço. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9) no bairro Barramares, em Vila Velha . Após o crime, ela teria fugido e ainda não foi encontrada.

De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta no local, a mulher tem uma filha de 12 anos de outro relacionamento e, juntos, o casal tinha dois filhos, de 3 anos e 1 ano. Familiares contaram que, na noite deste domingo (8), a filha mais velha chegou com as outras duas crianças na casa da avó gritando e pedindo socorro, dizendo que a mãe e o padrasto estavam brigando.

Quando os familiares foram até a casa dos dois, encontraram o homem esfaqueado e morto na escada. A mulher não estava no local. O padrasto da suspeita, que não quis se identificar, falou o que viu quando chegou à residência do casal. "Quando cheguei ao local do crime, ele já não estava mais vivo. Quando cheguei também não vi ela mais", disse.

Vizinhos também contaram que, depois do crime, a mulher saiu correndo na rua desesperada dizendo que tinha matado o marido. Segundo o padrasto, o casal estava junto há sete anos. Ele contou também que nunca soube de briga dos dois. “Só discussão mesmo, de casal. Mas nada que levasse a isso. Ele era um rapaz tranquilo, ela também. Não sei por que aconteceu isso”.

Lucas foi assassinado pela companheira com uma facada no pescoço Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Outros parentes ouvidos pela reportagem contaram que eles brigavam com frequência, inclusive com agressões entre os dois. Disseram que toda vez que Lucas brigava e dava tapas na esposa, ela revidava.

A mulher trabalha como copeira em um restaurante. Lucas era ajudante de pedreiro. Ele veio da Bahia e não tinha parentes no Espírito Santo.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar respondeu por nota. Informou que uma equipe foi acionada e prosseguiu até o local para verificar a informação de que um homem teria sido assassinado dentro da residência. "No local foi constatado um homicídio por arma branca. Segundo populares, anteriormente, a vítima, de 26 anos, estava em uma briga com sua companheira, que não estava no local no momento do atendimento da ocorrência. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", concluiu.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Disse ainda que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", destacou.

A Polícia Civil ainda pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. "A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta