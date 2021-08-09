Mulher é suspeita de matar marido a facada em Vila Velha

Uma mulher de 30 anos é suspeita de ter matado o companheiro, Lucas Santos Souza, de 26 anos, com uma facada no pescoço. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9) no bairro Barramares, em Vila Velha. Após o crime, ela teria fugido e ainda não foi encontrada.
De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta no local, a mulher tem uma filha de 12 anos de outro relacionamento e, juntos, o casal tinha dois filhos, de 3 anos e 1 ano. Familiares contaram que, na noite deste domingo (8), a filha mais velha chegou com as outras duas crianças na casa da avó gritando e pedindo socorro, dizendo que a mãe e o padrasto estavam brigando.
Quando os familiares foram até a casa dos dois, encontraram o homem esfaqueado e morto na escada. A mulher não estava no local. O padrasto da suspeita, que não quis se identificar, falou o que viu quando chegou à residência do casal. "Quando cheguei ao local do crime, ele já não estava mais vivo. Quando cheguei também não vi ela mais", disse.
Vizinhos também contaram que, depois do crime, a mulher saiu correndo na rua desesperada dizendo que tinha matado o marido. Segundo o padrasto, o casal estava junto há sete anos. Ele contou também que nunca soube de briga dos dois. “Só discussão mesmo, de casal. Mas nada que levasse a isso. Ele era um rapaz tranquilo, ela também. Não sei por que aconteceu isso”.
Outros parentes ouvidos pela reportagem contaram que eles brigavam com frequência, inclusive com agressões entre os dois. Disseram que toda vez que Lucas brigava e dava tapas na esposa, ela revidava.
A mulher trabalha como copeira em um restaurante. Lucas era ajudante de pedreiro. Ele veio da Bahia e não tinha parentes no Espírito Santo.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar respondeu por nota. Informou que uma equipe foi acionada e prosseguiu até o local para verificar a informação de que um homem teria sido assassinado dentro da residência. "No local foi constatado um homicídio por arma branca. Segundo populares, anteriormente, a vítima, de 26 anos, estava em uma briga com sua companheira, que não estava no local no momento do atendimento da ocorrência. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", concluiu.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Disse ainda que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", destacou.
A Polícia Civil ainda pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. "A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
09/08/2021 - 12:35
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta conversou com o padrasto da suspeita, que relatou o que viu ao chegar ao local do crime. O homem morto também foi identificado.