Homem com tornozeleira eletrônica é preso com arma e drogas em Vila Velha

Do G1 ES

Ao todo foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack, dinheiro, balança, uma arma e material para embalo de drogas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 26 anos com tornozeleira eletrônica foi preso com arma e drogas no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , na Grande Vitória, durante uma operação contra o tráfico realizada na noite desta sexta-feira (6).

Ao todo foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack, dinheiro, balança, uma arma e material para embalo de drogas.

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, Spayke Harrisson Durões Jesus contou que toda a droga era para consumo próprio.

O homem tinha saído há um mês da cadeia. Ele estava preso por ter cometido um assalto.

Preso com arma e drogas usava tornozeleira eletrônica Crédito: Reprodução/TV Gazeta