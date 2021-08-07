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Operação contra tráfico

Homem com tornozeleira eletrônica é preso com arma e drogas em Vila Velha

Polícia Civil e Guarda Municipal fizeram operação contra o tráfico na noite desta sexta (6); foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:08

Publicado em 

07 ago 2021 às 13:08

  • Do G1 ES

Ao todo foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack, dinheiro, balança, uma arma e material para embalo de drogas
Ao todo foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack, dinheiro, balança, uma arma e material para embalo de drogas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 26 anos com tornozeleira eletrônica foi preso com arma e drogas no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na Grande Vitória, durante uma operação contra o tráfico realizada na noite desta sexta-feira (6).
Ao todo foram apreendidos 205 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha, 224 pedras de crack, dinheiro, balança, uma arma e material para embalo de drogas.
A operação foi realizada pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Vila Velha.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, Spayke Harrisson Durões Jesus contou que toda a droga era para consumo próprio.
O homem tinha saído há um mês da cadeia. Ele estava preso por ter cometido um assalto.
Preso com arma e drogas usava tornozeleira eletrônica
Preso com arma e drogas usava tornozeleira eletrônica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Spayke também já tem passagem criminal por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

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