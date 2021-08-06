Dois homens são mortos em Vila Nova de Colares, na Serra

Dois catadores de material reciclável, de 32 e 37 anos, foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (5), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A polícia ainda investiga o que pode ter provocado o crime.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o homem de 32 anos levou cinco tiros e o homem de 37 anos tinha 11 perfurações pelo corpo. A Polícia Militar foi chamada, por volta das 22 horas, depois que moradores escutaram muitos tiros.
Ao chegar ao bairro, os militares encontraram os dois homens caídos na Rua Itaipú. O Samu foi chamado, esteve no local e constatou que eles já estavam mortos.
As vítimas foram identificadas como Joabe Conceição de Oliveira, de 32 anos, e Fabrício da Silva, de 37. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Joabe já esteve preso pelos crimes de lesão corporal, furto e roubo e ameaça.
NINGUÉM VIU O CRIME
Moradores contaram à polícia que escutaram os tiros, mas não viram a ação dos bandidos. Ninguém disse aos militares como os assassinatos aconteceram. A polícia investiga a motivação do crime.
Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que nenhum suspeito foi preso.
ASSASSINATO NA NOITE ANTERIOR
Na noite de quarta-feira (4), outro homem foi assassinado a tiros no mesmo bairro. Assim como aconteceu nesta quinta (5), nenhuma pessoa que estava no local do crime tinha informações para esclarecer o fato e, quando a polícia chegou, encontrou o homem já morto no meio da rua.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
06/08/2021 - 12:28
Após a publicação da reportagem, os dois homens foram identificados. O texto foi atualizado com os nomes deles.