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Vários tiros

Dois homens são mortos em Vila Nova de Colares, na Serra

Moradores contaram à polícia que apenas escutaram os tiros. Ninguém soube relatar como os assassinatos aconteceram na noite desta quinta-feira (5)

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 07:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2021 às 07:41
Dois homens foram assassinados a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra
Dois homens foram assassinados a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Reprodução
Dois catadores de material reciclável, de 32 e 37 anos, foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (5), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A polícia ainda investiga o que pode ter provocado o crime.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o homem de 32 anos levou cinco tiros e o homem de 37 anos tinha 11 perfurações pelo corpo. A Polícia Militar foi chamada, por volta das 22 horas, depois que moradores escutaram muitos tiros.
Ao chegar ao bairro, os militares encontraram os dois homens caídos na Rua Itaipú. O Samu foi chamado, esteve no local e constatou que eles já estavam mortos.
As vítimas foram identificadas como Joabe Conceição de Oliveira, de 32 anos, e Fabrício da Silva, de 37. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Joabe já esteve preso pelos crimes de lesão corporal, furto e roubo e ameaça.

NINGUÉM VIU O CRIME

Moradores contaram à polícia que escutaram os tiros, mas não viram a ação dos bandidos. Ninguém disse aos militares como os assassinatos aconteceram. A polícia investiga a motivação do crime. 
Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que nenhum suspeito foi preso.

ASSASSINATO NA NOITE ANTERIOR

Na noite de quarta-feira (4), outro homem foi assassinado a tiros no mesmo bairro. Assim como aconteceu nesta quinta (5), nenhuma pessoa que estava no local do crime tinha informações para esclarecer o fato e, quando a polícia chegou, encontrou o homem já morto no meio da rua. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

06/08/2021 - 12:28
Após a publicação da reportagem, os dois homens foram identificados. O texto foi atualizado com os nomes deles. 

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