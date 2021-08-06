Dois homens são mortos em Vila Nova de Colares, na Serra

Dois homens foram assassinados a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Reprodução

Dois catadores de material reciclável, de 32 e 37 anos, foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (5), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra . A polícia ainda investiga o que pode ter provocado o crime.

TV Gazeta, o homem de 32 anos levou cinco tiros e o homem de 37 anos tinha 11 perfurações pelo corpo. A De acordo com informações apuradas pela reportagem da, o homem de 32 anos levou cinco tiros e o homem de 37 anos tinha 11 perfurações pelo corpo. A Polícia Militar foi chamada, por volta das 22 horas, depois que moradores escutaram muitos tiros.

Ao chegar ao bairro, os militares encontraram os dois homens caídos na Rua Itaipú. O Samu foi chamado, esteve no local e constatou que eles já estavam mortos.

As vítimas foram identificadas como Joabe Conceição de Oliveira, de 32 anos, e Fabrício da Silva, de 37. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Joabe já esteve preso pelos crimes de lesão corporal, furto e roubo e ameaça.

NINGUÉM VIU O CRIME

Moradores contaram à polícia que escutaram os tiros, mas não viram a ação dos bandidos. Ninguém disse aos militares como os assassinatos aconteceram. A polícia investiga a motivação do crime.

Em nota enviada à TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que nenhum suspeito foi preso.

ASSASSINATO NA NOITE ANTERIOR

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta