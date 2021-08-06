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Km 388

Acidente entre carreta e carros deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada por volta de 7h50
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 ago 2021 às 07:14

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 07:14

Acidente entre carreta e carros deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Corpo de Bombeiros
Um acidente envolvendo uma carreta e quatro veículos na madrugada desta sexta-feira (6) deixou feridos na localidade de Capim Angola, no quilômetro 388 da BR 101, em Rio Novo do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada por volta de 7h50.
De acordo com a PRF, seis pessoas ficaram feridas. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que quatro pessoas foram socorridas para a Santa Casa de Cachoeiro. Foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para atuar no resgate. 

Atualização

06/08/2021 - 11:28
Após a publicação da reportagem, a PRF informou que seis pessoas ficaram feridas no acidente. Inicialmente, eram sete feridos, de acordo com informações da Eco101 . O texto foi atualizado. 

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