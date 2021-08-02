Carreta tomba e espalha carga de sucata na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um acidente deixou o motorista de uma carreta ferido na tarde desta segunda-feira (02), no km 388,7, da BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava carregado de sucata e tombou ao fazer uma curva.
A carreta tombou às 13h10 e seguia no sentido Vitória. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, ambulância, guincho e viatura de inspeção foram descolados para o local.
O motorista, segundo a PRF, sofreu ferimentos leves e não precisou ser socorrido para unidade de saúde. Segundo a Eco101, o trânsito ficou em pare e siga para limpeza da rodovia e, por volta das 16h, o trecho foi totalmente interditado para destombamento do veículo.