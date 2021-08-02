Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente e cai em represa

A administração municipal informou que o motorista seguia para a comunidade de Jirau, quando perdeu o controle da direção em uma curva e o carro caiu na represa.

O motorista estava sozinho e não teve ferimentos. A prefeitura explicou ainda que o acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira e disse que o veículo foi retirado do local no fim da manhã.