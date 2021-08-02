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Ia buscar paciente

Carro da Prefeitura de Jaguaré se envolve em acidente e cai em represa

Segundo a administração municipal, o motorista seguia para buscar uma paciente, quando perdeu o controle da direção em uma curva. Ele estava sozinho e não se feriu

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:40

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:40
Acidente com veículo da prefeitura de Jaguaré
Acidente com veículo da prefeitura de JAguaré Crédito: Leitor / A Gazeta
Um carro da Secretaria de Saúde de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, sofreu um acidente  nesta segunda-feira (2) e foi parar dentro de uma represa no interior do município. Segundo a prefeitura, o motorista seguia para buscar uma paciente para receber atendimento médico.
A administração municipal informou que o motorista seguia para a comunidade de Jirau, quando perdeu o controle da direção em uma curva e o carro caiu na represa.
O motorista estava sozinho e não teve ferimentos. A prefeitura explicou ainda que o acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira e disse que o veículo foi retirado do local no fim da manhã.

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