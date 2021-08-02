Homem fica ferido após ônibus ser atacado com pedradas na Serra

Passageiro ferido dentro de ônibus na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um passageiro ficou ferido após o ônibus do sistema Transcol em que ele estava ter sido alvo de pedradas na Serra . O caso aconteceu no bairro Chácara Parreiral na noite deste domingo (1º).

O coletivo fazia a linha 830 e passava no tobogã de Chácara Parreiral, próximo a Laranjeiras, quando foi atingido por duas pedradas por volta das 22h. Inicialmente, o motorista acreditou que o ônibus tinha sido alvo de tiros e, por isso, não parou. Após estacionar o veículo, viu que pedras foram arremessadas.

Pedra arremessada contra ônibus na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um vídeo gravado pela vítima, identificada como Júlio Lauback, de 42 anos, mostra os ferimentos sofridos por ele e o estrago causado no ônibus.

“Foi uma pedrada em um vidro da janela e outra na porta do meio. Eu estava sentado em uma cadeira do lado oposto quando fui atingido. A gente pensou até que tinha sido tiro”, conta enquanto fazia as imagens.

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A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para mais informações sobre o crime e se algum suspeito foi preso. A PM informou que não localizou acionamentos para esta ocorrência no dia e local citados. Já a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada na noite deste domingo, na Delegacia Regional da Serra, como dano ao patrimônio.

"O caso será investigado pela Polícia Civil que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", destacou.

O órgão disse ainda que existe uma delegacia especializada para investigar crimes em coletivos e que todos os casos devem ser registrados em delegacias físicas ou por meio da Delegacia Online, para que as investigações sejam realizadas.