Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chácara Parreiral

Homem fica ferido após ônibus ser atacado com pedradas na Serra

Inicialmente, o motorista acreditou que o coletivo tinha sido alvo de tiros e, por isso, não parou. Após estacionar o veículo, viu que eram pedras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2021 às 10:34

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 10:34

Passageiro ferido dentro de ônibus na Serra
Passageiro ferido dentro de ônibus na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um passageiro ficou ferido após o ônibus do sistema Transcol em que ele estava ter sido alvo de pedradas na Serra. O caso aconteceu no bairro Chácara Parreiral na noite deste domingo (1º).
O coletivo fazia a linha 830 e passava no tobogã de Chácara Parreiral, próximo a Laranjeiras, quando foi atingido por duas pedradas por volta das 22h. Inicialmente, o motorista acreditou que o ônibus tinha sido alvo de tiros e, por isso, não parou. Após estacionar o veículo, viu que pedras foram arremessadas. 
Pedra arremessada contra ônibus na Serra
Pedra arremessada contra ônibus na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vídeo gravado pela vítima, identificada como Júlio Lauback, de 42 anos, mostra os ferimentos sofridos por ele e o estrago causado no ônibus.
“Foi uma pedrada em um vidro da janela e outra na porta do meio. Eu estava sentado em uma cadeira do lado oposto quando fui atingido. A gente pensou até que tinha sido tiro”, conta enquanto fazia as imagens.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para mais informações sobre o crime e se algum suspeito foi preso. A PM informou que não localizou acionamentos para esta ocorrência no dia e local citados. Já a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada na noite deste domingo, na Delegacia Regional da Serra, como dano ao patrimônio.
"O caso será investigado pela Polícia Civil que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", destacou. 
O órgão disse ainda que existe uma delegacia especializada para investigar crimes em coletivos e que todos os casos devem ser registrados em delegacias físicas ou por meio da Delegacia Online, para que as investigações sejam realizadas. 
"A PCES ressalta que existe uma unidade especializada para investigar crimes em coletivos, que é a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP). A Polícia Civil informa que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação", completou.

Veja Também

Jovem é golpeada com facão e tem rosto queimado com ácido na Serra

Motociclista morre após colidir contra ônibus em Vila Velha

Homem é assassinado a pedradas no centro de Itaguaçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Serra Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados