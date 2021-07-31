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Violência

Homem é assassinado a pedradas no centro de Itaguaçu

Crime aconteceu no centro do município na tarde deste sábado (31). Polícia Militar flagrou homem agredindo a vítima já desacordada

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 20:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jul 2021 às 20:24
Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina
Acusado de cometer crime em Itaguaçu foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto com pedradas na tarde deste sábado (31), no centro de Itaguaçu, no Espírito Santo. A Polícia Militar flagrou o crime e prendeu o agressor.
A polícia informou que foi chamada para averiguar uma denúncia, de que teria acontecido um assassinato no centro da cidade. No local, os militares viram um homem muito agressivo ferindo a vítima que estava no chão, já desacordada.
Para interromper as agressões à vítima, um dos policiais fez um disparo de arma de fogo e ninguém foi atingido. Em seguida, o autor do crime recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Colatina.

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