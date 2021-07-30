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Cachoeiro

Polícia encontra quase 200 motores em desmanche de veículos no ES

De acordo com informações da TV Gazeta, o local já era investigado. Quatro pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia do município
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:38

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:38

Polícia encontra local usado para desmanche de veículos em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
Polícia Civil encontrou quase 200 motores em um desmanche de veículos na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de ItapemirimSul do Espírito Santo. De acordo com informações da TV Gazeta, o local já era investigado. Quatro pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia do município.
Ao chegar à oficina, a polícia encontrou quatro pessoas. Uma delas estava desmanchando um Kia Serato e retirando as peças. De acordo com as investigações, o veículo foi furtado em Betim, Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil, um dos funcionários já tinha passagem por receptação qualificada.
Polícia encontra local usado para desmanche de veículos em Cachoeiro
Polícia encontra local usado para desmanche de veículos em Cachoeiro Crédito: Divulgação

MOTORES ENCONTRADOS

Na noite desta quinta-feira (29), a polícia recebeu a informação de que um carro estava sendo desmanchado no local e que os motores eram guardados em um lugar próximo da oficina, na mesma rua.
Na ação realizada no local nesta sexta, os policiais encontraram cerca de 200 motores, que somados podem chegar a R$ 2 milhões no comércio legal. O dono do imóvel onde as peças estavam não foi encontrado.
Agora, a polícia consulta o número de identificação dos motores para saber se eles têm registro de furto ou roubo.
*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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