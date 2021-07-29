Cachoeiro amplia limite de pessoas e duração de velórios e enterros

O texto da portaria foi apresentado previamente a representantes do setor de serviços funerários na última terça-feira (27), em reunião que contou com o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, e o vice-prefeito e coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO), Ruy Guedes Barbosa Filho, no auditório da Escola Zilma Coelho Pinto.

Um trecho da portaria cita as justificativas para as alterações: “A pandemia da Covid-19, além de atingir milhares de famílias na parte física, também prejudicou no emocional visto que pessoas nem puderam se despedir de seus entes queridos da melhor forma. Acreditamos que essa portaria, que regulamenta a nota técnica, descreve tudo que deve ser feito no velório, com os devidos cuidados e segurança, para fortalecer a prevenção e, ao mesmo tempo, nesse momento de dor, possibilitar uma despedida mais humanizada”, diz o texto.