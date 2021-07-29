Lições deixadas pela pandemia para o mercado de trabalho

Crise do novo coronavírus acelerou mudanças trabalhistas Crédito: Startup Stock Photos/ Pixabay

novo coronavírus causou grande impacto mundial, muito além da área da saúde, e as transformações vivenciadas devem traçar uma linha dividindo o mundo antes e depois do Covid-19. O mercado de trabalho foi bem impactado, mas será que os trabalhadores e estagiários estão preparados para essa transformação?

As mudanças nas relações trabalhistas já podem ser percebidas. Empresas precisaram repensar seu modelo de negócio para sobreviver à crise, adotando o home office, por exemplo. Com isso, surgem novas demandas, novas habilidades profissionais que a pandemia deixou ainda mais em evidência. Para quem quer ter sucesso no mercado de trabalho atual e do futuro, é preciso conhecer essas habilidades e aprender a desenvolvê-las.

Uma das principais delas, sempre demandada, mas que passou a ser imprescindível no cenário atual, é a inteligência emocional. A habilidade de controlar e saber expressar as emoções no ambiente de trabalho influencia em todo o clima organizacional e produtividade, por isso os recrutadores estão cada vez mais atentos a esse aspecto, buscando identificar essa característica desde as seleções para estágio.

E se o investimento em tecnologia foi a principal saída para muitas empresas manterem os negócios durante a pandemia, nada mais natural do que a alta demanda por profissionais e estagiários com habilidades tecnológicas. É preciso ter conhecimento e facilidade de lidar com esses recursos para agregar valor ao trabalho. Conhecimentos em marketing digital, e-commerce, produção de conteúdo para internet, deixaram de ser demandas de áreas específicas e agora é cada vez mais necessário que todos tenham noções desses temas.

Dominar e ter conhecimentos em tecnologia já abre caminho para uma outra habilidade que a pandemia colocou ainda mais evidência: criatividade e inovação. Não é de hoje que se fala nisso, mas o que ficou ainda mais claro nesse período é que o pensamento inovador é a única forma de sobreviver à crise e ele é colocado em prática nas organizações pelas pessoas que a compõem.

Todas essas habilidades se misturam com a necessidade do atual modelo de trabalho, alguns remotos, outros híbridos. É o começo da era do ambiente de trabalho personalizado. Não há uma resposta pronta para o modelo ideal de trabalho. É preciso combinar o DNA da empresa com o perfil das pessoas.