Na maioria das vezes, a violência sexual contra crianças é silenciosa

Na maioria dos casos, abuso sexual contra crianças ocorre no seio familiar Crédito: Annie Spratt/ Unsplash

A semana iniciou-se com polêmica! O cantor Wesley Safadão compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que pessoas encontram-se em sua casa, divertindo-se. Rapidamente, aqueles que veem o vídeo identificam a cena em que um homem abraça uma criança por trás, esta desvencilha-se e, ao deixá-la, tal homem abaixa sua camisa.

A sequência de comportamentos observados pelos internautas gerou reações de desconfiança quanto a um suposto abuso por parte do homem contra a criança. O vídeo foi tirado das redes pelo cantor, após um bombardeio de acusações de abuso sexual.

Vamos a algumas reflexões!

Iniciaremos com dados. No ano de 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentou um estudo indicando que, do total de denúncias ocorridas no Disque 100 em 2019, 14% são de violações de direito das crianças e adolescentes. Dentro desse percentual, 11% são denúncias de violência sexual, ou seja, 17 mil ocorrências.

O estudo indicou também uma característica importante para o caso que estamos aqui refletindo: na maioria das vezes, o abuso ocorre no seio familiar e é realizado por pais, padrastos ou homens de confiança da família.

Importante deixar claro que a violência sexual é, na maioria das vezes, silenciosa, pois o abusador coage a vítima, indicando que fará mal a pessoas que ela ama caso conte sobre os abusos para alguém.

Outro ponto aqui a ser pensado é histórico. O homem indicado como abusador pelos internautas é pastor. Centenas de vezes na história nos deparamos com denúncias e crimes de violência sexual contra criança realizados por homens “dedicados a Deus”, que utilizaram sua posição justamente para conseguir o que desejavam. A questão é tão séria que no mês de junho de 2021 o Papa Francisco realizou a reforma do Código Canônico e tornou mais grave a punição por pedofilia.

O cantor saiu em defesa do pastor e a família da criança também. Indicam em suas falas a moral ilibada do homem e a relação de afeto quase que filial com a criança.

Então, será que os internautas exageraram?! Pode ser! Mas, ao juntarmos as informações aqui ofertadas sobre a violência sexual infantil, podemos perceber que há um imaginário social criado devido a milhares de crianças que são vítimas todos os dias desta violência. Talvez por isso, como um mecanismo de defesa coletivo, a sociedade torne-se mais punitiva.

Como psicóloga, acredito que o necessário é que a família olhe essa criança, pois não importa o que o Tribunal Virtual pensa, importa o que ela está sentindo. E é ela, sendo acolhida, sendo apoiada e não sendo revitimizada, quem vai apontar se aquele “abraço” não vai além de um abraço.