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Mulheres empresárias

Vídeo: cinco dicas de como tirar uma ideia de negócio do papel

Segunda palestra do Todas Elas, em parceria com a Suzano, é apresentada pela consultora e especialista em empreendedorismo feminino Josy Santos

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 15:55

Publicado em 

26 jul 2021 às 15:55
O projeto Todas Elas traz nesta segunda-feira (26) o segundo vídeo da série sobre empreendedorismo feminino. O projeto de qualificação empresarial voltado para mulher conta com a parceria da Suzano. Nesta etapa, Josy Santos, consultora em inovação social e especialista em negócios liderados pelo gênero feminino, apresenta cinco dicas para tirar sua ideia do papel e, enfim, empreender.

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Não basta amar o que se faz e querer se aventurar no empreendedorismo. Josy alerta: "Paixão não paga boleto" e, por isso, é importante entender a necessidade do mercado e como a sua ideia pode ser a solução para essa demanda reprimida.
Ela destaca que é preciso levar em consideração o público alvo, os possíveis caminhos e alternativas para se realizar o projeto, como torná-lo sustentável e, claro, aproveitar suas habilidades e competências.
Já tem a sua ideia de negócio? Então preste atenção nas dicas da Josy:
Josy Santos é consultora em inovação social e especialista em negócios liderados pelo gênero feminino
Josy Santos é consultora em inovação social e especialista em negócios liderados pelo gênero feminino Crédito: Reprodução/Todas Elas

Quais são as competências e recursos necessários para esse negócio?

Se você entende o mercado e a demanda de produto e/ou serviço que você ocupará, você precisa saber quem é o público que sofre com isso e para quem você vai oferecer a solução. A especialista dá como exemplo o caso de duas mulheres que enxergaram um "buraco" no mercado de vestidos de festas. "Existia uma demanda por vestidos de festas mais casuais. Identificado isso, a dupla decidiu empreender e investir na divulgação nas redes sociais".
O que vamos lançar no mercado: um produto ou um serviço? Como iremos atender a essa demanda? Se você já sabe qual a necessidade do seu público, fica mais fácil saber como ajudar e como atingir essas pessoas.
As redes sociais são, nos dias atuais, importantes ferramentas para se divulgar seu negócio. Mas também podemos atingir nosso público por meio de grupos de WhatsApp, site, e até mesmo por meios físicos, fazendo parcerias com estabelecimentos e profissionais que tenham afinidade com seu produto ou serviço.
É nesse ponto que você precisa deixar de lado o emocional e pensar como empreendedora. Seu negócio é viável, ele se paga e vai te pagar para trabalhar nele? Para isso, você precisa entender qual será o seu modelo de negócio, quais são as fontes de receita, saber precificar corretamente e estar alinhado com o que o mercado já pratica. Entender o mercado, fazer pesquisas na internet e com pessoas amigas vai te ajudar a tornar sua ideia mais sustentável.
Para que seu negócio saia do papel e se realize, é preciso ter uma equipe? Quais habilidades você precisa ter? É preciso fazer investimentos em materiais diferenciados e exclusivos? Devo fazer parcerias? Quando você se faz essas perguntas, também é momento de entender quem você é, quais as competências e habilidades que te ajudarão a desenvolver seu negócio. Olhar para o que já existe em você e partir para o ataque.

Certificado

Assistiu à palestra da Josy? Então, não fique sem o certificado que pode ser bastante importante para sua carreira. Acesse nosso site para baixar o documento e acrescentar no seu portfólio.

Josy Santos

Consultora e especialista em empreendedorismo feminino
Formada em Administração, mestranda em Empreendedorismo e Negócios; e especialista em Diversidade e Inovação. Atua como gestora de projetos de empreendedorismo feminino (Sebrae SC e Engie, no programa Mulheres do Nosso Bairro), e como consultora de inovação social e facilitadora de workshops e oficinas (DELAS e VAI TEC). Também possui vivência em liderança de projetos com foco em empreendedorismo.

Próxima palestra:

2 DE AGOSTO

Tema: 7 dicas para equilibrar a vida financeira da sua empresa

Palestrante: Renata Braga, analista do Sebrae/ES

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