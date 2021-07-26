Vídeo: cinco dicas de como tirar uma ideia de negócio do papel

Quais são as competências e recursos necessários para esse negócio?

Se você entende o mercado e a demanda de produto e/ou serviço que você ocupará, você precisa saber quem é o público que sofre com isso e para quem você vai oferecer a solução. A especialista dá como exemplo o caso de duas mulheres que enxergaram um "buraco" no mercado de vestidos de festas. "Existia uma demanda por vestidos de festas mais casuais. Identificado isso, a dupla decidiu empreender e investir na divulgação nas redes sociais".

O que vamos lançar no mercado: um produto ou um serviço? Como iremos atender a essa demanda? Se você já sabe qual a necessidade do seu público, fica mais fácil saber como ajudar e como atingir essas pessoas.

As redes sociais são, nos dias atuais, importantes ferramentas para se divulgar seu negócio. Mas também podemos atingir nosso público por meio de grupos de WhatsApp, site, e até mesmo por meios físicos, fazendo parcerias com estabelecimentos e profissionais que tenham afinidade com seu produto ou serviço.

É nesse ponto que você precisa deixar de lado o emocional e pensar como empreendedora. Seu negócio é viável, ele se paga e vai te pagar para trabalhar nele? Para isso, você precisa entender qual será o seu modelo de negócio, quais são as fontes de receita, saber precificar corretamente e estar alinhado com o que o mercado já pratica. Entender o mercado, fazer pesquisas na internet e com pessoas amigas vai te ajudar a tornar sua ideia mais sustentável.