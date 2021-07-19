Vídeo: 7 dicas para a mulher identificar seu perfil de negócios

Automotivação

Quando você faz uma escolha precisa viver o luto se ela não der certo, é o que fala Gisélia. Segundo ela, quando vamos empreender, sabemos que deixaremos alguns projetos, alguns sonhos e precisamos aceitar essas escolhas. A psicóloga dá o simples exemplo do "casar ou comprar uma bicicleta?". Se você decidiu pela bicicleta, tem que entender que não terá uma companhia nas noites de frio para assistir televisão. Mas ela lembra, ainda, que se for preciso, você pode reiniciar quando necessário.

Se você vai desbravar e assumir riscos, é preciso esperar o tempo certo para que o negócio amadureça e depois esteja pronto para a colheita. Esse é o grande problema da geração atual, segundo Gisélia, que já quer sair da faculdade e ganhar um salário maravilhoso, e não consegue esperar para amadurecer. No mundo dos negócios, é preciso primeiro ter experiência para que depois o dinheiro venha. Quem quer empreender, tem que perseverar, montar um planejamento - de curto, médio e longo prazo - e se organizar.

Você pode estar pensando: mas se estou trabalhando em casa, sem equipe, para que liderança? Calma! Não confunda chefia com liderança. Não é a sua posição dentro de uma empresa, mas sim o seu espírito de liderança, sua capacidade de se auto liderar. E se você ainda tiver colaboradores no seu negócio, e não tiver liderança, você não vai conseguir engajá-los. "Você tem que entender que a única coisa que presta nesse seu negócio são pessoas, não é o seu produto", enfatiza Gisélia.

O você faz quando nada funciona no seu projeto? O primeiro passo é analisar o que deu errado. Claro que com planejamento você consegue minimizar alguns riscos, mas tem que estudar o que não deu certo. Desenvolver resiliência é ter a capacidade de levar murros e continuar em pé, sobrevivendo mesmo diante das adversidades. Crises sempre vão existir, mas elas servem para te mostrar sua capacidade de auto avaliação, de quanto você é resiliente e que você pode desenvolver essa habilidade.

A pandemia chegou para provocar em nós essa capacidade de inovação, de mudar e criar algo novo. Desenvolver o olhar para determinada coisa, projeto e inventar. Para oxigenar o seu negócio e se reinventar o tempo todo, porque se não você fica ultrapassado. Você tem que pegar o seu cérebro e falar 'eu mando em você, e não em mim'. Quando você liga essa energia de ativação e começa a fazer coisas diferentes, seu cérebro vai começar a se moldar e a desenvolver o lado criativo", ensina Gisélia.

Acredite em você e no seu negócio. Mostre como você sabe fazer bem. A autoestima, segundo Gisélia Freitas, é o segredo dos profissionais de sucesso. "Se você não acredita no seu potencial, quando estiver alcançando o sucesso, você vai se auto sabotar, como se você não merecesse ter aquilo tudo", diz. Para empreender é preciso confiar no seu instinto e na sua capacidade de entrega. Cuidado para você não acreditar que a sua referência do outro é melhor do que você. "Se tem uma coisa que ninguém pode fazer é ser você, esse é seu diferencial competitivo".