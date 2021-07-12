Vale abre 44 vagas no ES para qualificar mulheres e pessoas com deficiência

Complexo de Tubarão da Vale, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Pará. Vale está com inscrições abertas para o Programa de Formação Profissional (PFP). São 170 vagas exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência, das quais 44 para o Espírito Santo . As demais chances foram dividas pelos Estados de Minas Gerais

As inscrições vão até o dia 23 de julho pelo site www.vale.com/oportunidades . De acordo com a mineradora, o programa de qualificação profissional capacita jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da companhia. O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Podem participar candidatos que tenham a partir de 18 anos e formação no ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga. O período de aprendizagem teórica dura de quatro a seis meses e a aprendizagem prática ocorre nas instalações da Vale ou do Senai.

A seleção será realizada entre os meses de julho e outubro e será dividida em cinco etapas, que contarão com inscrições on-line; provas de conhecimentos de forma virtual ; entrevistas on-line em grupo; painel virtual com gestores e exames médicos admissionais. A formação está prevista para começar em novembro.

Além de bolsa-auxílio, os selecionados receberão os benefícios de vale atividade física (Gympass); reembolso creche e pré-escola; assistência médica, odontológica e farmacêutica. Também terão acesso ao Apoiar, programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; férias remuneradas; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório no local de atuação; vale-transporte ou transporte no local de atuação; vale cesta de Natal, dentre outros benefícios.

A gerente global de Atração de Talentos da empresa, Mira Noronha, destaca que o programa é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na mineradora e tem papel importante na construção de uma Vale ainda mais diversa e inclusiva.