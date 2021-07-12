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Programa de Formação Profissional

Vale abre 44 vagas no ES para qualificar mulheres e pessoas com deficiência

Foco da iniciativa são pessoas que tenham mais de 18 anos e formação no ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:09
Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Complexo de usinas da Vale, em Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Complexo de Tubarão da Vale, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Vale está com inscrições abertas para o Programa de Formação Profissional (PFP). São 170 vagas exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência, das quais 44 para o Espírito Santo. As demais chances foram dividas pelos Estados de Minas Gerais e Pará.
As inscrições vão até o dia 23 de julho pelo site www.vale.com/oportunidades. De acordo com a mineradora, o programa de qualificação profissional capacita jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da companhia. O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

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Podem participar candidatos que tenham a partir de 18 anos e formação no ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga. O período de aprendizagem teórica dura de quatro a seis meses e a aprendizagem prática ocorre nas instalações da Vale ou do Senai.
A seleção será realizada entre os meses de julho e outubro e será dividida em cinco etapas, que contarão com inscrições on-line; provas de conhecimentos de forma virtual ; entrevistas on-line em grupo; painel virtual com gestores e exames médicos admissionais. A formação está prevista para começar em novembro.
Além de bolsa-auxílio, os selecionados receberão os benefícios de vale atividade física (Gympass); reembolso creche e pré-escola; assistência médica, odontológica e farmacêutica. Também terão acesso ao Apoiar, programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; férias remuneradas; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório no local de atuação; vale-transporte ou transporte no local de atuação; vale cesta de Natal, dentre outros benefícios.

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A gerente global de Atração de Talentos da empresa, Mira Noronha, destaca que o programa é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na mineradora e tem papel importante na construção de uma Vale ainda mais diversa e inclusiva.
“Queremos atrair e qualificar mulheres e pessoas com deficiência porque estamos comprometidos em promover um ambiente cada vez mais diverso em que as singularidades de cada pessoa sejam valorizadas e todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial”, explica.

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