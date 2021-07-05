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Governo do ES abre 7,5 mil vagas em cursos de graça para mulheres

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e acesso à internet. Interessadas podem se inscrever de 6 a 13 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:06

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:06

Curso de confeitaria oferecido pelo Qualificar ES
Curso de bolos oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay
O governo do Espírito Santo vai abrir 7.500 vagas em cursos on-line de graça para mulheres. As qualificações serão oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), por meio do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Agenda Mulher.
Elas são destinadas a candidatas que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. São dez opções de cursos, com 750 vagas para cada. A carga horária é de 120 horas semanais.
Há oportunidades para os cursos de assistente em Tecnologia da Informação, auxiliar administrativo, bolos e suas variações, educação especial e inclusiva, gestão financeira de pequenas e médias empresas, Inglês básico, maquiagem, marketing digital, segurança do trabalho e Word e Excel.
Para participar dos cursos é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos no ato da sua inscrição; acesso à internet; noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser do sexo feminino.
“Sabemos que a educação é o que transforma a vida das pessoas. E neste momento de pandemia, os cursos on-line tornaram-se ainda mais relevantes. Por isso estamos ofertando 7.500 vagas, em 10 cursos diferentes, somente para mulheres. Ter uma qualificação não significa que o emprego está garantido, porém é um caminho que permite à mulher ter uma ocupação e poder desenvolver seu talento, sua capacidade”, ressalta a vice-governadora, Jacqueline Moraes.
O secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, complementa que o governo do Estado, por meio do Agenda Mulher, tem uma série de políticas públicas que visam a redução da desigualdade de gêneros, sendo uma delas a qualificação profissional.
“Esta é a segunda oferta de vagas em cursos somente para mulheres. Todas as qualificações visam o fortalecimento do empreendedorismo e da empregabilidade. As alunas que concluírem os cursos de maquiagem e bolos, por exemplo, receberão um kit com ferramentas necessárias para que elas iniciem suas atividades”, comenta o secretário.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas no período de 6 a 13 de julho, no site do Qualificar ES. A candidata deverá preencher corretamente o formulário on-line, informando o nome e sobrenome, o CPF e o e-mail pessoal.
A lista das classificadas e suplentes será divulgada no dia 21 de julho, no mesmo endereço eletrônico da inscrição. A seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
O acesso das candidatas classificadas só será liberado no dia do início do curso, em 27 de julho de 2021, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Só terá direito ao certificado a aluna que obtiver aproveitamento de 60% do curso. Elas podem acessar os cursos pelo celular, computador ou tablet.

CONFIRA AS VAGAS

  • Assistente de Tecnologia da Informação (750)
  • Auxiliar Administrativo (750)
  • Bolos e suas Variações (750)
  • Educação Especial e Inclusiva (750)
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (750)
  • Inglês Básico (750)
  • Maquiagem (750)
  • Marketing Digital para o seu Negócio (750)
  • Segurança do Trabalho (750)
  • Word e Excel (750)

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