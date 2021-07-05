Governo do ES abre 7,5 mil vagas em cursos de graça para mulheres

Curso de bolos oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay

O governo do Espírito Santo vai abrir 7.500 vagas em cursos on-line de graça para mulheres. As qualificações serão oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), por meio do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Agenda Mulher.

Elas são destinadas a candidatas que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. São dez opções de cursos, com 750 vagas para cada. A carga horária é de 120 horas semanais.

Há oportunidades para os cursos de assistente em Tecnologia da Informação, auxiliar administrativo, bolos e suas variações, educação especial e inclusiva, gestão financeira de pequenas e médias empresas, Inglês básico, maquiagem, marketing digital, segurança do trabalho e Word e Excel.

Para participar dos cursos é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos no ato da sua inscrição; acesso à internet; noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser do sexo feminino.

“Sabemos que a educação é o que transforma a vida das pessoas. E neste momento de pandemia, os cursos on-line tornaram-se ainda mais relevantes. Por isso estamos ofertando 7.500 vagas, em 10 cursos diferentes, somente para mulheres. Ter uma qualificação não significa que o emprego está garantido, porém é um caminho que permite à mulher ter uma ocupação e poder desenvolver seu talento, sua capacidade”, ressalta a vice-governadora, Jacqueline Moraes.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, complementa que o governo do Estado, por meio do Agenda Mulher, tem uma série de políticas públicas que visam a redução da desigualdade de gêneros, sendo uma delas a qualificação profissional

“Esta é a segunda oferta de vagas em cursos somente para mulheres. Todas as qualificações visam o fortalecimento do empreendedorismo e da empregabilidade. As alunas que concluírem os cursos de maquiagem e bolos, por exemplo, receberão um kit com ferramentas necessárias para que elas iniciem suas atividades”, comenta o secretário.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas no período de 6 a 13 de julho, no site do Qualificar ES . A candidata deverá preencher corretamente o formulário on-line, informando o nome e sobrenome, o CPF e o e-mail pessoal.

A lista das classificadas e suplentes será divulgada no dia 21 de julho, no mesmo endereço eletrônico da inscrição. A seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

O acesso das candidatas classificadas só será liberado no dia do início do curso, em 27 de julho de 2021, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Só terá direito ao certificado a aluna que obtiver aproveitamento de 60% do curso. Elas podem acessar os cursos pelo celular, computador ou tablet.

CONFIRA AS VAGAS