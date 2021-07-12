"Machismo é a coisa mais suprapartidária que existe na política"

O primeiro, eu estava no plenário e um militante partidário colocou no Facebook que eu deveria ser fuzilada e, depois, se vissem que estavam errados, davam o meu nome para uma escola. Lembro até hoje da ânsia que eu senti. Fui correndo para o banheiro, pensando no quanto eu lutei para chegar neste lugar, diferente de tantas pessoas que receberam o cargo do partido ou do avô. Neste caso específico, muitos juristas interpretaram a fala dele como liberdade de expressão. O segundo episódio é mais recente, deste ano. Disseram que iam deformar a minha cara com um taco debaseball. Eu lembro do medo e de refletir: "Eu não tenho dúvida do meu propósito, mas vale à pena?" Sempre concluo que sim. Quando eu fui aceita em Harvard, quatro dias depois eu perdi o meu pai, de forma bastante trágica, e disse não para todos os lugares que fui aceita, porque achava que aquele era um passo maior que a minha perna, porque quando consegui alcançar o meu maior sonho, tinham tirado meu pai que era o meu maior incentivador. Só fui para Harvard porque os professores, até brinco que é golpe baixo, me convenceram que não dizia respeito só a mim, mas sobre todo mundo que olharia para mim e pensaria que quem vem de escola pública também pode. Hoje, (terça-feira, 29), eu cheguei super cedo em Brasília, e duas meninas vieram me pedindo para tirar foto. Eu perguntei o nome, qual era o sonho delas. Uma disse que queria morar na Holanda e que o movimento feminista tomasse todo o Brasil. Eu fiz um soquinho com a mão e disse "estamos juntas". Talvez, há alguns anos, ela não tivesse uma deputada jovem para se inspirar. Com isso, não quero dizer que sou o modelo perfeito, mas que sou um dos poucos que têm hoje.