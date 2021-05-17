"O mito da mulher batalhadora causa angústia e sobrecarga"

O que te levou a criar o instituto Dona de Si e qual o papel dele?
Você fala da ideia da mulher guerreira, a mulher super-heroína?
Os gargalos são diferentes para mulheres do meio artístico?
Muitas mulheres têm dificuldade de lidar com dinheiro, não gostam sequer de falar no assunto. De onde vem essa dificuldade de querer prosperar financeiramente em favor de si mesma?
Mesmo em grandes empresas, a gente vê que mulheres têm dificuldade de acesso e, uma vez dentro, dificuldade de atingir cargos altos mesmo sendo qualificadas ou tendo mais anos de estudo. Recrutadores dizem que às vezes mulheres bem qualificadas não se inscrevem pra essas vagas. Você vê um problema de autoestima?
Há movimentos nas redes sociais de mulheres que ensinam a manter os filhos, a casa, o marido, a carreira, e ainda ter unhas feitas. Como você vê essa questão das influenciadoras do 'sucesso' feminino?
Como você enxerga o peso da maternidade nesse contexto de mercado de trabalho e empreendedorismo?
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