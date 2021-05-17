"O mito da mulher batalhadora causa angústia e sobrecarga"

Muito. É um problema entrar num lugar novo e não saber as medidas desse lugar. Só hoje nós mulheres comentamos daquele colega que nem fala tão bem inglês quanto a gente e está lá no posto alto. A gente não é dona de truque, a gente lida com o que sabe. Então entrar nesse mercado e começar a entender que tem gente que vai blefar e vai levar na sua frente é muito difícil. Existe uma novidade em lidar com essa nova dinâmica, porque não temos histórico de sentar naquela cadeira. Há dois fenômenos que nos acometem. Uma mulher entra numa empresa, que vale também pra empreendedora que começa, e naquele primeiro ano ela está num mundo novo. No segundo ano começa a ter tapete puxado, que é o degrau quebrado. Ela está subindo e acha que está firme, mas o degrau quebra. Depois dos três anos, ela vê aquele tanto de colega ir para o cargo de supervisor e ela continua lá. Tem várias mulheres na base, mas pra subir o degrau está sempre quebrado. Quando chega na gerência, para passar disso existe um teto de cristal. A gente vê o poder, as pessoas decidindo em cima, está próximo, mas aquilo está vedado pra gente. Quando alguém da gerência passa para a diretoria, ela se machuca. Pra passar, ela vai ter que quebrar o teto de cristal, vai ter que tomar muita paulada, vai ser muito mais confrontada, a sobrecarga vai triplicar. Se ela não aguentar os primeiros anos, também volta lá pra baixo. Não é fácil. Não adianta a gente romantizar que está empoderada, maravilhosa, que ganha dinheiro. Porque a gente está sempre como um sonâmbulo tendo que se equilibrar na corda bamba.