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Vice-governadora

Jacqueline Moraes fala sobre desafios da liderança feminina em live do Todas Elas

Vice-governadora contará um pouco da sua trajetória como empreendedora e também na esfera política. Ela também falará sobre a importância de se combater o machismo no mercado e também no ambiente político

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2021 às 13:18
Vice-governadora Jacqueline Moraes fala sobre os desafios da liderança feminina
Vice-governadora Jacqueline Moraes fala sobre os desafios da liderança feminina Crédito: Secom-ES/Divulgação
A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB-ES), primeira mulher negra a ocupar o segundo cargo mais importante do Estado, participará da live "Liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas", do Todas Elas, da Rede Gazeta. O bate-papo contará ainda com a presença da atriz global Suzana Pires e das representadas da Suzano Fabiano Piva e da ONU Mulher Tayná Leite. O encontro será a partir das 19h30, desta terça (18) e terá mediação da jornalista Elis Carvalho. 
Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a vice-governadora falará sobre os desafios que já enfrentou ao longo da sua trajetória como empreendedora e na política, construída em uma sociedade machista e patriarcal. Ela já foi vendedora ambulante, líder comunitária e vereadora.
“Desde a época em que fui vereadora, incentivava as mulheres a ocuparem o seu lugar na política. Nesse meio, é muito difícil ter voz. É como se o que eu dissesse, não fosse compreendido ou validado nesses espaços, ocupados majoritariamente por homens”, explica.

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Ela conta que durante sua história foi alvo de ataques e teve sua capacidade subestimada. Apesar de desafiador, ela encarou essas situações como uma forma de resistência e combustível para se fortalecer. “Cheguei no mandato com esse intuito: preciso criar um legado para as mulheres”.
Para Jacqueline, todos os pontos que cercam a luta feminina demonstram a evolução histórica conquistada pelas mulheres. Ainda assim, considera os avanços muito recentes.
“A nossa Constituição tem pouco mais de três décadas e não faz nem noventa anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Muitos paradigmas ainda precisam ser quebrados”, pontuou.
Idealizadora do projeto Não Seja Laranja, a vice-governadora explica que a campanha tem o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância de não se candidatarem a cargos políticos apenas para o cumprimento de cotas eleitorais, e sim, a colocarem o nome à disposição da chapa em defesa do povo e da política.

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TRAJETÓRIA

Vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes é empreendedora individual, militante dos direitos da mulher e estudante de Direito. Casada, mãe de três filhos e avó de um neto, trabalhou como vendedora ambulante no Centro de Vitória e iniciou sua participação na política nessa mesma época. Ativa nos movimentos sociais, presidiu a Associação de Vendedores Ambulantes do Espírito Santo e, por duas vezes, a Associação dos Moradores do Bairro Operário, em Cariacica.
Em 2012, foi eleita vereadora em sua primeira eleição disputada, onde permaneceu até 2016. Em seu mandato, foi vice-presidente da Mesa Diretora e relatora de importantes comissões, como de saúde, educação e assistência social. Também apresentou vários projetos voltados para defesa do público feminino, como o Fórum Permanente de Debates em Favor da Erradicação da Violência Contra as Mulheres.
Em 2018, tornou-se a primeira mulher negra a ser eleita vice-governadora do Estado.

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