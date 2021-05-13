Atriz da Globo, vice-governadora, representantes da ONU e da Suzano em live de A Gazeta

Live do projeto "Todas Elas" vai abordar liderança feminina e a luta contra o machismo nas empresas Crédito: A Gazeta/Reprodução

A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes; a atriz e fundadora do Instituto Dona de Si, Suzana Pires; a gerente do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres, Tayná Leite; e a gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano, Fabiana Piva, vão participar no próximo dia 18 de uma live do projeto de A Gazeta "Todas Elas"

Com a mediação da jornalista e apresentadora do "Em Movimento, da TV Gazeta, Elis Carvalho, o debate vai trazer como tema "a liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas".

As discussões que envolvem a temática vêm ganhando cada vez mais espaço, mas no dia a dia profissional ainda existem muitas barreiras a serem rompidas. As mulheres continuam sendo minoria em cargos de liderança

Um estudo da consultoria Bain & Company e da rede social profissional LinkedIn, divulgado em 2020, mostra que a representatividade de mulheres em cargos executivos de empresas é de 16%. Já entre os CEOs, o índice é ainda menor: apenas 3% das posições no Brasil são ocupadas por elas.