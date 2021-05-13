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Projeto Todas Elas

Atriz da Globo, vice-governadora, representantes da ONU e da Suzano em live de A Gazeta

"Liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas" é o tema do debate on-line, promovido por A Gazeta, que vai acontecer no dia 18 de maio, às 19h30

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Live do projeto
Live do projeto "Todas Elas" vai abordar liderança feminina e a luta contra o machismo nas empresas Crédito: A Gazeta/Reprodução
A vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes; a atriz e fundadora do Instituto Dona de Si, Suzana Pires; a gerente do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres, Tayná Leite; e a gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano, Fabiana Piva, vão participar no próximo dia 18 de uma live do projeto de A Gazeta "Todas Elas".
Com a mediação da jornalista e apresentadora do "Em Movimento, da TV Gazeta, Elis Carvalho, o debate vai trazer como tema "a liderança feminina e a guerra contra o machismo nas empresas".
As discussões que envolvem a temática vêm ganhando cada vez mais espaço, mas no dia a dia profissional ainda existem muitas barreiras a serem rompidas.  As mulheres continuam sendo  minoria em cargos de liderança
Um estudo da consultoria Bain & Company e da rede social profissional LinkedIn, divulgado em 2020, mostra que a representatividade de mulheres em cargos executivos de empresas é de 16%. Já entre os CEOs, o índice é ainda menor: apenas 3% das posições no Brasil são ocupadas por elas.
Para debater os desafios e os caminhos relacionados à desigualdade de gênero, A Gazeta transmite no dia 18 (terça-feira), às 19h30, a live por meio do link www.agazeta.com.br/todaselas.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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