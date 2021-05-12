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Negócios

Todas Elas: aula dá dicas de organização para mães empreendedoras

Reveja a palestra que tem como objetivo ajudar mulheres a organizarem suas tarefas domésticas e ainda desenvolverem seus negócios

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:38
Mãe empreendedora
Oficinas são destinadas às mães fazem vendas pela internet Crédito: Pixabay
Projeto Todas Elas
“Como organizar a rotina da mãe empreendedora” é o tema da aula desta quarta-feira (12) para ajudar as mulheres a organizarem suas tarefas domésticas e ainda desenvolverem seus negócios. Esse é o terceiro encontro virtual do ciclo de palestras oferecido pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher, do governo do Estado. As aulas são transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
A aula tem como palestrante Lorena Knupp, engenheira civil, especialista em gestão da qualidade, personal organizer, empreendedora social e atleta. Haverá ainda a participação especial de Daniela Lana, do Banestes. Reveja abaixo:
A programação do ciclo de palestras tem como público alvo as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos. As capacitações são gratuitas.
As transmissões são sempre ao vivo pelo canal do Ifes - Campus Vila Velha no YouTube e no site do Todas Elas.  A programação das oficinas terá o último encontro nesta quinta-feira (13), abordando o tema de consultoria de imagem.

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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Segunda (12/05)

  • Como organizar a rotina da mãe empreendedora
  • Objetivo: Orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
  • Facilitador: Lorena Knupp
  • Carga Horária: 1,5h

Terça (13/05)

  • Consultoria de imagem
  • Objetivo: Ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
  • Facilitador: Mônica Paes
  • Carga Horária: 1,5h

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