Todas Elas: aula ensina como tirar foto de produtos para vender mais

“Como fotografar seu produto em casa” é o tema da aula desta terça-feira (11) destinada às mães empreendedoras que querem melhorar as fotos do seu produto com seu celular e usando objetos que todo mundo tem em casa. Este é o segundo encontro das oficinas gratuitas oferecidas pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher. As aulas serão transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
O tema será conduzido pela arquiteta e empreendedora Milena Souza. Durante a live, a palestrante vai reforçar que uma boa imagem atrai a atenção do cliente e que apresentar seu produto de forma atraente para seu consumidor será o um dos responsáveis pela disparada nas vendas. Reveja abaixo:
A programação tem como público alvo do projeto são as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos. As capacitações são gratuitas.
As transmissões são sempre ao vivo pelo canal do Ifes - Campos Vila Velha no YouTube e no site do Todas Elas. A programação das oficinas terá ainda dois dias - 12 e 13 de maio de 2021.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Terça (11/05)
- “Como fotografar seu produto com celular”
- Objetivo: Indicar estratégias para fotografar seu produto com os materiais que tem em casa.
- Facilitador: Milena Souza
- Carga horária: 1,5h
Quarta (11/05)
- “Como organizar a rotina da mãe empreendedora”
- Objetivo: Orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
- Facilitador: Lorena Knupp
- Carga horária: 1,5h
Quinta (12/05)
- “Consultoria de imagem”
- Objetivo: Ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
- Facilitador: Mônica Paes
- Carga horária: 1,5h